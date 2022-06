Koučem i šéftrenérem ve 22! Mladíka našel Bukač, dává směr Jablonci

Jan Šuráň během tří let na pozici šéftrenéra jablonecké mládeže udělal obrovsku kus práce • instagram.com/@honza_suran

Pánové, víte, kdo vás trénuje? Vždyť by mohl být váš syn! Na střídačku druholigového Jablonce bude od nové sezony stále dost netradiční pohled. Trenérem severočeského klubu se totiž stal teprve dvaadvacetiletý Jan Šuráň. Pro mladého kouče přitom jde jenom o další post, poslední tři roky u Vlků působí jako šéftrenér mládeže, kterou pomohl významně pozvednout. „V dnešní době je důležité pracovat koncepčně,“ má jasno bývalý obránce liberecké mládeže.

Ve chvíli, kdy čeští hokejisté oslavovali první titul mistrů světa v rámci zlatého hattricku 1999 - 2001, on se ještě ani nenarodil. Jan Šuráň za necelých 23 let života rozhodně nelenil. Hokejově vyrůstal u Bílých Tygrů, dokonce si na rok odskočil do Herningu, dánské hokejové bašty.

Po svém návratu do Česka v roce 2017 rozjel své působení v Jablonci. Tehdy hrál za Vlky a nastupoval i za Turnov, čím dál víc se ale začal věnovat trénování, ke kterému se dostal na tréninkových kempech Luďka Bukače mladšího.

Právě syn zesnulé trenérské legendy Luďka Bukače staršího (†83) dostal Šuráně do trenérského procesu. „Pan Bukač mě znal už jako hráče. Nabídl mi, abych mu pomáhal právě na jeho kempech. Nad takovou šancí jsem neváhal ani vteřinu. Takže on stál na začátku mé trenérské kariéry, přičemž spolupracujeme dodnes. Má velmi zajímavý pohled na hokej. Zároveň disponuje velkým nadhledem. Osobně mě baví a inspiruje,“ prozradil mladý kouč v rozhovoru pro hokej.cz.

V současnosti student informační technologie na ČVUT prakticky veškerý svůj volný čas dává právě trénování, do kterého se nyní vrhá jako hlavní kouč hlavního týmu v Jablonci. Do této pozice se Šuráň posouvá po třech letech skvělé práce s tamní hokejovou mládeží. Ta v klubu z města v údolí řeky Nisy předtím de facto nebyla.

„Když jsem do pozice šéftrenéra mládeže nastupoval, začínali jsme v Jablonci prakticky od nuly. Nebyla tu juniorka a ani žákovské týmy nebyly dvakrát naplněné. Za tři roky se nám každopádně povedlo udělat obrovský kus práce a zájem o hokej v Jablonci významně zvýšit. Mám radost i z toho, že už dneska máme na mládež víc prostředků víc trenérů a lepší zázemí,“ těší Šuráně.

Činnost šéftrenéra, jenž se narodil na konci minulého století, nezůstala bez odezvy. Šuráň měl podle vlastních slov nabídky z jiných klubů, měl i možnost odejít do zahraničí, v Jablonci se však rozhodl zůstat a po dohodě s kolegy z vedení se přemístit k áčku. Této možnosti si velice cení, i když tím trochu odchází od rozdělané práce v mládeži. Šuráň ovšem ujišťuje, že v dosavadní funkci zůstává, jen se bude více soustředit na organizační záležitosti a nově i trénování.

V jabloneckém klubu si nemůže vynachválit práci s kolegy, mezi které patří i Tomáš Plíhal (39). Bývalý útočník San Jose, Třince či Turku, se kterým se v roce 2010 stal mistrem Finska, v severočeském týmu působí jako sportovní manažer, ale i jako stále aktivní hráč. V minulé sezoně Vlky dokonce vedl jako trenér. Funkci po něm nyní přebírá Šuráň, Plíhalův nový kouč, se kterým rovněž pracuje na doplněný současného jabloneckého kádru.

Hokej v Jablonci? Hodně muziky za málo peněz

A na čem si chce Šuráň jako hlavní trenér zakládat? „Říká se o mně, že mám někdy až přehnané nároky,“ smál se. „Neřekl bych, že striktně preferuji ten či ten systém. Snažíme se naši hru pružně přizpůsobovat tomu, jaký máme k dispozici tým a na jakého soupeře narazíme. S tím souvisí i skutečnost, že i u mladších týmů, u kterých jsem působil, hodně pracujeme s kolegy s videem. Jakkoliv máme hrát, abychom soupeře porazili, tak se o to budeme snažit,“ vysvětlil svou vizi nový vůdce střídačky Vlků.

Trenérské vzory vyloženě nemá, Šuráň se ale snaží neustále dívat kolem sebe a vzdělávat se, v čemž je hodně aktivní. Pravidelně navštěvuje všemožná školení či semináře, sleduje také práci trenérů v zahraničí. „Když pak vidím, jak hokej dělají někde jinde, je to pro mě obohacující,“ přiznal. Jablonecký kouč by velice rád podrobněji poznal hokej ve Finsku, kde již byl v průběhu mistrovství světa na semináři IIHF.

V áčku nemá problém dávat šanci mladým hráčům, musejí si ji ale zasloužit. „Pokud na to daný hráč bude mít, tak příležitost dostane. Na druhou stranu musím říct, že nejsem zastáncem toho, aby hráli až moc mladí hráči zbytečně brzo seniorskou soutěž. Pokud mají tu možnost, tak ať raději hrají kvalitní juniorku,“ řekl Šuráň.

Jablonec má pod vedením mladého kouč jednoznačný cíl – postup do play off. Účast ve vyřazovací části se Vlkům v posledních dvou sezonách nepodařila. Podle Šuráně s tím v klubu nikdo není spokojený, uznal ale, že vzhledem ke klubovému rozpočtu si nemohou dávat extrémní cíle. Město seniorský hokej finančně vůbec nepodporuje, což je výrazně znát.

Šuráň je ovšem optimista. „Myslím, že u nás v Jablonci děláme hodně muziky za málo peněz.“ Když si například přečetl, že se Děčín s rozpočtem dva a půl milionu za sezonu drží ve druhé lize někde na spodní hranici soutěže, musel se pousmát. „ Kdybychom měli dva a půl milionu, byl bych šťastný člověk,“ dodal s úsměvem brzy třiadvacetiletý kouč.

Mladí trenéři v Česku se pomalu stávají trendem. Skvělým důkazem je například Lukáš Majer, který v šestadvaceti letech vede prvoligový Šumperk. Rovněž bývalý zadák, jenž vyrůstal v Olomouci, úspěšně trénoval Kralupy nad Vltavou, kde si ho všimly České Budějovice. Předminulou sezonu tak Majer působil jako hlavní kouč juniorky Motoru.