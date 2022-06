ANKETA adeptů na šéfa svazu: Kdo by uzavřel extraligu? Co říkají na Dědka?

Pokud by byl Bedřich Ščerban zvolen prezidentem hokejového svazu, jihlavské Dukly by se nevzdal • ČTK / Plíhal Libor

Jakou první věc byste po svém zvolení v českém hokeji změnil?



Alois Hadamczik: „Zajistil bych důvěryhodnost ve svaz, co se hospodaření týká, chránil finance celého hnutí.“

Bedřich Ščerban: „Nastavit ‚produkt hokej‘. V této době vnímám potřebu být hodně v kontaktu s hnutím. Komunikovat. Čeká nás těžké, krizové období. Zdražují energie, pohonné hmoty, roste inflace. Takže bych chtěl objet kraje, jejich vedení, aktiv APK, I. ligy a II. ligy a nastavit pravidla spolupráce a komunikace. Svazy, které jsou jednotné, dosahují lepších výsledků. Musíme spolupracovat v rámci dalších sportovních subjektů, sportovních svazů, ČUS, ČOV. Nejde si myslet, že to zvládne někdo sám. Jen ve spolupráci s celým hnutím a dalšími sportovními subjekty bude v následujícím období možné vytvářet tlak na orgány v různých úrovních k uspokojení potřeb celého hokejového hnutí. Musíme kolegiálně a férově komunikovat směrem k vládě. Je zapotřebí udělat analýzu svazových projektů a podívat se na jejich efektivnost.“

Dominik Hašek: „Udělám finanční a možná personální audit. Potom až začnu konat. Nejsem přívrženec okamžitých zásadních rozhodnutí, než si věci řádně prostuduji a udělám si jasný názor.“

Jiří Šlégr: „V případě, že se stanu prezidentem hokejového svazu, pak bych začal ihned pracovat na sjednocení hokejového hnutí. Musíme také urychleně začít řešit extrémně rychle rostoucí náklady na energie. Tady musí prezident stát po boku klubů a pomoci jim ve vyjednávání s vládou, kraji a městy.“

Otakar Černý: „Nevím, jestli je to úplně změna, ale navodil bych pozitivní, optimistickou pracovní atmosféru. Dost bylo sebemrskačství a frustrace.“

Které osobnosti byste po zvolení přizval k sobě do týmu nejbližších spolupracovníků?



Alois Hadamczik: „Intenzivně o nich přemýšlím, napadají mě různá jména, ale zatím jsem s nimi nemluvil. Nechci, aby se o sobě dočetli nejprve v médiích.“

Bedřich Ščerban: „Každý člen výkonného výboru je tam za určitý subjekt (výkonnostní, vrcholový, kraj, extraligu, I. ligu či další). Je tam proto, aby hájil zájmy toho subjektu. Tudíž respektuji volbu těch článků ledního hokeje, koho budou nominovat a kdo je bude zastupovat.“

Dominik Hašek: „O pár lidech, které bych oslovil, vím. Ale nevím, jak by reagovali a také mohou mít závazky. Řekněme Pavel Marek či Venca Varaďa.“

Jiří Šlégr: „Určitě budu nadále úzce spolupracovat například s Jaromírem Jágrem. Zvát někoho do svého týmu mohu až v případě, že dostanu důvěru. Jsem dostatečně pokorný k tomu, abych teď někoho jmenoval.“

Otakar Černý: „V současné době největší osobnost našeho hokeje – Jaromír Jágr – jako člen výkonného výboru už v týmu nejbližších spolupracovníků prezidenta ČSLH je a společně s ním další.“

Dovedl byste si představit spolupráci s někým z dalších kandidátů na funkci prezidenta Českého hokeje?



Alois Hadamczik: „Dovedl. Pokud by se Dominik Hašek nestal prezidentem svazu a chtěl v rámci úseku pracovat s brankáři, dovedu si to velmi živě představit. Bral bych to jako vítězství.“

Bedřich Ščerban: „Člena výkonného výboru volí delegáti konference, je to jejich rozhodnutí a pravomoc. S některými již spolupracuji v rámci VV. Všechny členy vedení volí buď konference, nebo, pro jednotlivé poradní orgány a komise ČSLH, výkonný výbor. Vždy chci dbát na to, aby to byli odborníci či zástupci jednotlivých subjektů hnutí. Právo ovlivnit rozhodování a zasahovat do rozhodnutí musí být rozloženo napříč hnutím. Nechci, aby to byla pouze určitá skupina, která bude vše ovlivňovat a řídit.“

Dominik Hašek: „Pokud budu zvolený, budu mít minimálně dva, možná tři ve výkonném výboru. Nevidím v tom problém. Od toho je předseda, aby je správně směroval a šel jim příkladem.“

Jiří Šlégr: „Umím si představit spolupráci s valnou většinou mých protikandidátů. Jestliže je mou ambicí spojovat, musím umět pracovat se všemi názorovými proudy. A televizní debata jasně ukázala, že všichni máme dost podobný pohled na věc.“

Otakar Černý: „Ano, dovedl.“

Popište jednou větou aktuální stav českého hokeje.



Alois Hadamczik: „Po sportovní stránce je to stav před konkurzem.“

Bedřich Ščerban: „Svaz je finančně zabezpečený s problémy ve výchově rozdílových hráčů.“

Dominik Hašek: „Obrovská nedůvěra ve vedení svazu. A náš hokej bohužel zaostal za nejužší špičkou.“

Jiří Šlégr: „Nejednotná a rozhádaná kabina plná individualit by nikdy nevyhrála v Naganu, a český hokej dnes postrádá především týmovost a jednotu.“

Otakar Černý: „Přešlapování na místě a snaha o znovunabytí důvěry.“

Které tři věci českému hokeji nejvíc schází?



Alois Hadamczik: „Řeknu dvě základní. Výchova a výkonnost mladých hráčů.“

Bedřich Ščerban: „Propojení sportovní výchovy se školami. Finanční zabezpečení mládežnických týmů a mládežnických trenérů. Pokles spontánních pohybových aktivit dětí, což má dopad do tréninkového procesu mládeže, kdy počáteční úroveň pohybových dovedností je nízká oproti dřívějším generacím.“

Dominik Hašek: „Více dětí, více stadionů, peníze na trenéry mládeže.“

Jiří Šlégr: „Jednota, vzájemná spolupráce a jeden směr.“

Otakar Černý: „Sebedůvěra, tvrdá práce, trpělivost.“

V čem spatřujete největší problém ve výchově talentů?



Alois Hadamczik: „V kvalitě soutěží a přístupu trenérů.“

Bedřich Ščerban: „Propojení sportovní výchovy se školami. Školy nemají dost prostoru pro další hodiny tělocviku, nevejde se to do tělocvičen. Zde by právě mohly pomoci zimní stadiony, které v dopoledních hodinách nejsou tak využívané, byť jsou jinak nejvyužívanějšími sportovišti, a pomoci s pohybovými aktivitami dětí. Pokles spontánních pohybových aktivit mládeže na velmi nízkou úroveň. V důsledku pak pokles pohybových dovedností.“

Dominik Hašek: „V trenérech. Nebo řekněme v nás funkcionářích, že trenéry nedokážeme přitáhnout a zaplatit. Těžko můžete vychovat z talentů hvězdy bez nejkvalitnějších trenérů.“

Jiří Šlégr: „Systém se nám podle mého názoru už podařilo nastavit díky novému střednědobému plánu, nicméně musíme více pracovat na tom, aby nám mladí neodcházeli do zahraničí. A taky vytvářet stále lepší podmínky pro práci trenérů s hráči na individuálních dovednostech, psychice a motivaci v rámci rozvoje hokejových osobností.“

Otakar Černý: „Nejdůležitější článek ve výchově mládeže je trenér. Máme dobré trenéry, ale potřebujeme jich více, a to konkrétně k nejmladším kategoriím, kde se vytváří láska k hokeji. Tam nás podle mého názoru nejvíce tlačí bota, úzce to souvisí s podfinancováním sportu u nás ze strany státu, protože kvalitní trenéry u nejmladších kategorií neumíme adekvátně ohodnotit.“

Byl letošní bronz na MS odrazem možností českého hokeje, nebo spíš výjimečným jevem? Kam výkonnostně národní tým patří?



Alois Hadamczik: „Za bronz je třeba poděkovat, lidem udělal velkou radost. Je však zapotřebí podívat se do budoucnosti a správně si vyhodnotit, kdo medaili vybojoval. Byly to naše velké hokejové osobnosti v čele s Davidem Krejčím a Romanem Červenkou, kteří však nejsou nejmladší. Plus Pasta, samozřejmě. Ale kdybychom ho tam neměli a kdyby se turnaje účastnili Rusové, na tuto otázku by se mi neodpovídalo nejlehčeji… Budu doufat, že Krejča s Červusem do domácího šampionátu vydrží ve formě.“

Bedřich Ščerban: „Český hokej patří do světové šestky. Medaile je možná, vždy jsem týmu moc přál a držel palce, aby medaili udělal. Semifinále je v současnosti laťka pro úspěch, či neúspěch a reálný cíl.“

Dominik Hašek: „Myslím, že třetí místo bez Rusů na šampionátu je v zásadě to, kam v dospělém hokeji patříme.“

Jiří Šlégr: „Pořád patříme mezi elitu, to je neoddiskutovatelné. Ale nevozíme medaile, ačkoliv je třeba si uvědomit, že jsme za posledních jedenáct světových šampionátů byli šestkrát v semifinále. Poslední medaile byla zejména výsledkem týmového výkonu, trenérského umění a šikovnosti našich rozdílových hráčů. Myslím, že letošní medaile je odrazovým můstkem a motivací pro aktuální generaci hráčů do příštích let. Pořád máme na to hrát o medaile.“

Otakar Černý: „Od zavedení světového IIHF rankingu v roce 2003 patříme dlouhodobě do top 6, což je i naše současné umístění. V možnostech našeho hokeje je hrát na MS o medaile a být úspěšní.“

Co se povedlo, a co naopak nepovedlo dosluhujícímu prezidentovi Tomáši Královi?



Alois Hadamczik: „Nepovedlo se mu obsazování funkcí sportovního úseku svazu. Kdyby je obsadil správnými osobnostmi, hokej by neměl takové problémy.“

Bedřich Ščerban: „Situace finanční je stabilizovaná a pozitivní byl tlak na zkvalitnění mládežnických soutěží. Stále platí, že hokej je v ČR sport číslo jedna a má stále potenciál ovlivňovat ‚nálady velké části společnosti‘. Nejsem při změnách příznivec zničení všeho stávajícího a stavění všeho nového od základů. Bourání jen z principu a ne bez důvodu je nesmysl. Je na čem stavět a znalost prostředí a souvislostí, možnost poučení z chyb a využití pozitivních výsledků, může ulehčit start a docílení rychlejších pozitivních výsledků v celém hnutí. A to aktuálně i s ohledem na bod číslo 1. Jsem zastáncem evoluce.“

Dominik Hašek: „Finančně dopadlo nadmíru výborně MS 2015, z kterého žije ještě teď český hokej. Ale toto období končí příští rok, neboť ty peníze při současném provozu budou vyčerpány. A co se nepovedlo, je neakceptovatelný klientelismus, který Tomáš Král na svazu zavedl a z toho pramenící nedůvěra ve vedení.“

Jiří Šlégr: „Rozděluji toto období na dvě roviny. První je rovina finanční, která byla nepochybně úspěšná. Tomáš Král přebíral český hokej ve ztrátě několika desítek milionů, dnes jsme v plusu okolo 300 milionů korun. Po stránce sportovní to na první pohled úspěšné období nebylo, jakkoliv jsme byli pětkrát v semifinále mistrovství světa, na medaili jsme čekali dlouhých deset let. Hokejové prostředí je dnes také značně rozhádané, to rovněž nepokládám za dobrou vizitku končícího prezidenta. Zrovna jednota je klíčové téma mého programu, protože od ní se odvíjí celá řada dalších záležitostí.“

Otakar Černý: „Působení Tomáše Krále v čele svazu vnímám pozitivně, povedla se velká spousta věcí, například: svazové financování, program mládežnických reprezentací, Pojď hrát hokej, trenéři do malých klubů, akademie, MS 2015 a další. Co se naopak povedlo méně a bylo to způsobeno i řadou okolních vlivů, které nešly ovlivnit (pandemie covid 19) bylo nabobtnání mládežnických soutěží a podle mě i přechod ze tří dvouročníkových kategorií U20, U18 a U16 na dnešních U20 a U17. Nutno podotknout, že od příští sezony se počet mužstev v extralize juniorů a dorostu razantně sníží.“

Kdo by měl podle vás vést národní tým? Vadí vám na střídačce cizinec?



Alois Hadamczik: „Výkonný výbor si vybral cizince, dal mu smlouvu, což musíme akceptovat. Je potřeba garantovat maximální podmínky, aby byl úspěšný.“

Bedřich Ščerban: „Post u národního týmu je do MS 2024 obsazen. Současný realizační tým je dán do konce sezony 2024. Cizinec na střídačce mi nevadí. I Finové kdysi angažovali Švéda, Slováci mají také zahraničního trenéra.“

Dominik Hašek: „Nevadí. Určitě trenéra Jalonena budu podporovat. Ovšem dlouhodobě se chci orientovat na české trenéry a trenérky pro všechna národní mužstva. Tedy i u žen.“

Jiří Šlégr: „Netajím se tím, že na začátku jsem byl spíše proti. Myslím, že máme dobré české trenéry. Ale převážila tato cesta. Když jsem pak viděl práci pana trenéra Jalonena, musím říct, že jsem změnil názor. Jeho velkou výhodou je, že není zatížen tím prostředím, které teď není v nejlepší kondici. Úkolem nového prezidenta proto musí být, aby se nálada a pověst českého hokeje výrazně zlepšila. Z dlouhodobého hlediska si myslím, že by česká reprezentace měla mít českého trenéra, ale to není nic proti práci Kariho Jalonena.“

Otakar Černý: „Pokud máte na mysli situaci, která nastala po odvolání Filipa Pešána, tak moje první volba na jím uvolněné místo by byl Václav Varaďa, s kterým jsem dva roky pracoval a jsem si jistý, že by to zvládl výborně. Nicméně volba Kariho Jalonena mi přijde dobrá, je to velmi zkušený trenér a velký profesionál. Cizinec na střídačce mi tedy nevadí.“

Jakým stylem byste rozdělil výnos z domácího MS 2024, kde půjde o stovky milionů korun?



Alois Hadamczik: „Výnos z mistrovství světa ještě není. Až bude, musí ho rozdělovat více lidí. Na to je malý pán i prezident svazu. Je potřeba vzít k sobě lidi z hnutí, a to ze všech pater, a domluvit se s nimi, kam bude nejlepší peníze investovat. Plán je jedna věc, druhá to, až budou peníze na kupě.“

Bedřich Ščerban: „Žádný výnos zatím není. Nepředbíhal bych. Je zapotřebí udělat maximum pro úspěšné MS 2024. V případě, že skončí ziskem, tak finance musí jít do mládeže, na zlepšení podmínek mládežnických týmů a trenérů mládeže.“

Dominik Hašek: „Jednoznačně do mládeže a do trenérů mládeže. Ale samozřejmě ne okamžitě, ale v horizontu pěti až deseti let.“

Jiří Šlégr: „Doufejme, že příští mistrovství světa v Praze a Ostravě bude úspěšné z hlediska organizačních, sportovních, ale i finančních výsledků. Nicméně nevím, zda v takové míře, jako bylo to poslední MS v roce 2015, které patřilo mezi nejvýdělečnější mistrovské šampionáty vůbec. A to zejména vzhledem k tomu, v jaké době dnes žijeme. Je úkolem svazu prostřednictvím organizačního výboru odpracovat a vygenerovat maximum možného. Peníze by rozhodně měly jít do výchovy mládeže, do trenérů, na podporu ženského nebo para hokeje. Tyto peníze musíme umět chytře investovat do budoucnosti.“

Otakar Černý: „Kéž by to byla pravda a zisk se pohyboval v této výši. Ve skutečnosti a za současných složitých podmínek (především inflace a ceny energií) bude velice těžké vůbec nějaký zisk vygenerovat. Pokud nějaký bude, rozdělil bych ho do klubů konkrétně na platy trenérů u mládeže.“

Svaz odmítá umístění jedné ze skupin Světového poháru 2024 do Prahy. Je to podle vás v pořádku?



Alois Hadamczik: „Panuje obava, že lidé budou mít hokeje hodně a všechno to bude stát nemálo peněz. Světový pohár v Praze určitě vítám, nejprve je však nutné zjistit rozpočet akce a mít pro jistotu podporu a garanci vlády na případné ztráty, protože tady se bavíme o reklamě České republiky. Aby eventuální manko nemusel platit hokej, na to by mohl šeredně doplatit.“

Bedřich Ščerban: „Na jednu stranu je to zajímavá událost, na druhou stranu to může být kontraproduktivní k MS 2024. Dvě tak velké světové akce by neměly být v jednom roce v jednom státě.“

Dominik Hašek: „Tak toto je těžší otázka. Řekněme, že organizátor Světového poháru nám (ČSLH) garantuje 50 milionů, tak o tom můžeme přemýšlet.“

Jiří Šlégr: „Musíme si uvědomit, že v květnu stejného roku hostíme v Praze a Ostravě mistrovství světa. Pro mě osobně, ale i pro celé hokejové hnutí je to nesmírně důležitá událost. A to nejen po organizační, propagační, ale také po ekonomické stránce. Pokud bychom tři měsíce před mistrovstvím světa měli v Praze Světový pohár, velmi pravděpodobně bychom si zadělali na nižší účast diváků na mistrovství světa. A to především z ekonomických důvodů. Musíme vnímat ekonomickou situaci a energetickou krizi, která – předpokládám – do roku 2024 pravděpodobně neodezní. Dvě takto velké akce v rozmezí několika málo měsíců mohou být pro nemalou část diváků ekonomicky nedostupné. Světový pohár je bezpochyby velká mezinárodní akce, kde budou hrát nejlepší hráči na světě. Pokud by se v daném roce nekonalo v ČR mistrovství světa, určitě budeme mezi prvními, kteří budou usilovat o to, aby se Světový pohár hrál i u nás. Stejně, jako letos například hostíme týmy NHL. Musíme se ale soustředit na to, aby mistrovství světa mělo plnohodnotnou atmosféru jak pro diváky, tak pro hráče. I když je to těžké rozhodnutí, pro český hokej je v tuto chvíli důležitější mistrovství světa a jeho zvládnutí.“

Otakar Černý: „Tohle neumím komentovat, nemám k tomu žádné bližší informace.“

Jak se stavíte k usilovné snaze majitele pardubického Dynama Petra Dědka změnit pořádky v českém hokeji?



Alois Hadamczik: „Že se našel člověk, který chce některé věci změnit, je správné. Ve spoustě věcí má pravdu. Možná bych jen volil jinou rétoriku.“

Bedřich Ščerban: „Je jedno, jestli s dobrým nápadem přijde ten nebo onen. Rozhodující je, zde se jedná o nápad hodný realizace, zda jde o koncepční řešení přinášející široký pozitivní efekt a ne o projekt vyhovující jen jednomu subjektu, či malé skupině. Obecně: náš hokej potřebuje jednoznačně koncepční řešení s dlouhodobějším výhledem více než líbivé a efektní projekty s diskutabilním dopadem.“

Dominik Hašek: „Nejprve musím vědět, co to přesně znamená ‚změnit pořádky‘. Pokud má na mysli důsledné dodržování pravidel a případně i jiné rozložení hlasů v českém hokeji, tak s ním souhlasím.“

Jiří Šlégr: „V posledních týdnech se bavím s lidmi napříč celým hokejovým prostředím. Nabývám dojmu, že všude, kde se pan Dědek zjeví, tam se to začne hemžit právníky a výhružkami žalob. Nechci to nijak hodnotit, ale mým cílem je hokejové prostředí spojovat. Z toho, co slyším, tak pan Dědek ho spíše rozděluje.“

Otakar Černý: „Moc nerozumím formulaci ‚změnit pořádky‘ – pana Dědka neznám, nikdy jsem s ním nemluvil, takže nevím, o co mu vlastně jde. Z toho co čtu, v médiích, mi přijde, že jeho kroky spíše hokeji ubližují, než aby mu pomáhaly.“

Kolik týmů by podle vás ideálně mělo hrát hokejovou extraligu?



Alois Hadamczik: „Když budu chtít mít klid, řeknu čtrnáct. Ze sportovního hlediska by byl ideál dvanáct týmů.“

Bedřich Ščerban: „Dvanáct. Stejně tak i první ligu.“

Dominik Hašek: „Dvanáct.“

Jiří Šlégr: „Myslím si, že stávající počet týmů je adekvátní.“

Otakar Černý: „Čtrnáct.“

Dovedete si představit extraligu jako uzavřenou soutěž?



Alois Hadamczik: „Nepřál bych si ji, ale dovedu si ji představit uzavřenou z toho důvodu, že peníze na extraligu shání kluby. A ročně jde třeba o 150 až 200 milionů. V Evropě by soutěže měly být otevřené.“

Bedřich Ščerban: „V našich podmínkách je lepší sportovní cesta, tedy otevřená soutěž. Business cesta funguje ve světě také, ale má to další návaznosti, které bychom těžko aplikovali v Čechách.“

Dominik Hašek: „Ne. Přesněji dovedu, ale nechci, aby byla uzavřená.“

Jiří Šlégr: „Dovedu si extraligu představit jako nesestupovou soutěž, která ale bude za určitých jasně nastavených podmínek s licenčním řádem otevřená zespodu. To je ale pouze osobní názor Jiřího Šlégra. Nicméně je to otázka především na APK, která si bude řídit extraligu sama podle svých pravidel a představ.“

Otakar Černý: „Dovedu si představit všechno, ale není to moje preference.“

Vyjmenujte pětku hráčů a brankáře vašeho srdce.



Alois Hadamczik: „Dominik Hašek, Tomáš Kaberle, Marek Židlický, Jaromír Jágr, Tomáš Plekanec, Martin Havlát.“

Bedřich Ščerban: „Zažil jsem tolik osobností, skvělých hráčů a gólmanů, že vybrat pětku nedokážu. Vždy mne napadne, ten tam chybí a musí být, zároveň je ale problém koho vyřadit.“

Dominik Hašek: „Jiří Holeček, Richard Šmehlík, Chris Chelios, Brett Hull, Mario Lemieux, Vladimír Martinec.“

Jiří Šlégr: „Dominik Hašek, Tomáš Kaberle, Marek Židlický, Martin Ručinský, Robert Reichel, Jaromír Jágr.“

Otakar Černý: „Jaroslav Kameš, Otakar Černý, Michal Mádl, Otakar Vejvoda, Pavel Patera, Martin Procházka.“

