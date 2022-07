Konec ruské dominance. Na turnaj do Třince míří jako náhrada Ukrajina

Prvních pět ročníků elitního dorosteneckého turnaje President Cup v Třinci ovládly ruské kluby. Čtyřikrát triumfovalo CSKA Moskva, jednou Lokomotiv Jaroslavl. Od „covidové sezony“ 2020/21 Rusové do Třince nejezdí, teď už ani nemohou. Na osmém ročníku turnaje se místo nich představí reprezentace Ukrajiny do 18 let. Na poslední chvíli se dostala mezi desítku klubů, které budou od 5. srpna o pohár bojovat.