Šmíd o životě po kariéře: Láká mě práce pro Oilers. Sociální sítě mě baví

Co na srdci, to na jazyku. Tak Ladislava Šmída všichni znají. S nikým a s ničím se nikdy moc nepáral. Věří svému oku, naslouchá svému srdci. Během kariéry překonal hromadu zdravotních trablů, s nimiž by jiní odmítli zápasit. Nedali by to. Tenhle chlap je z oceli. S hokejovou dráhou (prý) skončil, ale ještě o něm uslyšíme. S jeho vervou a zápalem pro věc o tom není pochyb. Něco nového už se rýsuje. „Ale nechci to zakřiknout,“ poodkrývá v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.

Ladislav Šmíd a hokej, co všechno to v dnešní době obnáší?

„Já se teď ze všeho nejvíc věnuju dětem, kterým dělám taxikáře, vozím je všude možně po kroužkách. Malej hraje hokej, holka krasobruslí. Než jsem se zastavil v Liberci, prožil jsem nějaký čas u Honzy Ludviga v Kamloops, kde společně s jedním z trenérů juniorky Portlandu organizoval velký kemp. Trochu jsem tam vypomáhal. To samé mě čeká s mým malým, až se zase vrátíme do Kanady.“

Ludvigovy kempy jsou pověstné, vyhledávané pro náročnost i důmyslnost. Co jste si z nich odnesl?

„Musím s vámi souhlasit. Bylo to naprosto super. Dělal jsem různé dovednostní cvičení s obránci, pracovali jsme na důležitých detailech. Na spoustě věcí, které ti kluci tolik neznají, ale z hlediska jejich hráčské budoucnosti jsou naprosto zásadní. Baví mě to, zároveň se u toho fyzicky lehce udržuju. Odvádí mě to od toho, aby se ze mě stal lenoch.“

Z vás a lenoch?

„No jo, však už mi manželka říká, že bych si měl dát aspoň týden volno, protože jsem každý den v posilovně. Takže tenhle týden víceméně jen žeru.“ (směje se)

Tušíte, kam vás osud zavane?

„Zrovna ve středu mi volal Kirt Hill, generální manažer Edmonton Oil Kings, bavili jsme se o mém případném zapojení. Uvidíme, co z toho vznikne.