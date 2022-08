Palát jako vítěz Zlaté hokejky: Pastovi teď Stanley Cup přeju, na ledě ale ne

Byli jste blízko, abyste vyhráli Stanley Cup potřetí v řadě. Jak se teď v klidu a pár měsíců po sezoně dívá na to, že hattrick těsně nevyšel?

„Vyhráli jsme dvakrát a měli tým, abychom vyhráli znovu. Sezonu jsme začali výborně a skončili ve finále. Z týmového hlediska to úspěšný ročník určitě byl, jen vás samozřejmě mrzí, že se nepovedlo přidat třetí Stanley Cup. Je potřeba ale uznat, že Colorado si ho zasloužilo, bylo o trochu lepší.“

Říká se o vás, že jste ideální spoluhráč. To je důvod, proč máte regál s individuálními cenami prázdný, zato s týmovými úspěchy se plní pravidelně?

„Těžké téma... Ale říkal to už Pasta, každé ocenění vás potěší, ale individuální trofeje nemilujete tolik. Získat Zlatou hokejku je super, nikdy se mi o tom ani nezdálo. Ale vyhrát Stanley Cup? Vybojovat jakoukoliv medaili z mistrovství světa? To je vždycky víc. Já se snažím hrát týmově a měl jsem štěstí, že jsem působil ve výborném mužstvu. V Tampě si sedlo úplně všechno, to je asi nejvíc.“

Slyšel jste z Devils, že tohle je i důvod, proč vám dalo smlouvu na pět let, abyste kus vítězné DNA přenesl i na jejich hvězdičky Hischiera nebo Hughese?

„Mají hodně mladý tým, chtěli staršího kluka, který Stanley Cup už vyhrál. Ať těm mladším pomůže. Kvůli tomu jsem si i já Devils vybral, je to perspektivní tým s mladými hvězdami. Do budoucna dobří budeme, věřím tomu. Stanley Cup by chtěl vyhrát každý klub v NHL, ale není to tak jednoduché. Budu každopádně dělat všechno proto, abychom byli co nejlepší, dostali se do play off a vyhráli.“

Neexistuje mustr, jak toho docílit. Ale dovede popsat, v čem je tak zásadní, když hráč pozná, co je potřeba pro velký úspěch obětovat?

„V NHL hraju 10 let a play off jsem si zahrál osmkrát, dvakrát jsme prohráli ve finále, dvakrát vyhráli. V roce 2019 jsme byli favorit a rupli jsme s Columbusem 0:4 už v prvním kole, přitom jsme předtím měli neskutečnou sezonu. Tohle byla podle mě věc, která nás pak k těm dvěma pohárům nakopla. Zkušenosti s úspěchem a neúspěchem hrají velkou roli, potřebujete si všechno zažít, situacemi si projít.“

Vedle vás sedí David Pastrňák, pokud byste chtěli být úspěšní už teď, museli byste ve východní konferenci jeho Boston vyřadit, ukončit poslední večírek jeho velké party. Stanley Cup pro jeden tým znamená radost, pro velkou část ligy i dost bolesti, kdy třeba další šance pro výjimečné hráče už nepřijde?

„Je to tak, hrajete NHL, jdete proti klukům, se kterými jste mimo led kamarádi. Ale v zápase makáte naplno. Pastovi třeba hrozně přeju, aby Stanley Cup vyhrál, jednou už byl hodně blízko. Jenže to vám řeknu teď. Na ledě mu to přát nebudu.“ (usměje se)

Malovalo se, že na olympiádě v Pekingu jste mohli hrát s Davidem Pastrňákem spolu, mezi vámi David Krejčí. Mrzí hodně, že tahle šance nepřišla?

„Štvalo nás to všechny, každý hráč chtěl na olympiádu vyrazit. Ale zkrátka se to sešlo tak špatně, že tam NHL nejela. S Pastou jsem si zahrál jen jednou na Světovém poháru, to jsme byli hodně mladí. Těším se, že si jednou spolu zahrajeme na mistrovství světa, když se to sejde a taky vyhraju nějakou medaili s reprezentací. Tu ještě nemám, hodně bych ji chtěl získat.“

Potřetí v řadě jste šel v NHL až do úplného konce. Je pak léto hodně náročné, abyste tělo nachystal na další základní část?

„Když dojdete do finále, léto máte vždycky trochu kratší. Snažíte se odpočinout, navíc jsem řešil teď novou smlouvu, podepsal jsem s Devils. Letěli jsme s manželkou do Ameriky podívat se na školky, okouknout nějaké domy. Hodně nám pomohlo, že jsme se podívali, jak to tam vypadá. Teď už se tam hrozně těšíme.“