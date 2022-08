Pastrňák v bráně! Shodil asi deset kilo. Klobouček, ocenili ho profíci

Ten „opravdový“ gólman Petr Mrázek na něj křiknul: „Pasto, jsi stahanej, co?“ David Pastrňák s vypětím všech sil z kabiny zahalekal: „Nemohl jsem vůbec dejchat…“ Hvězdný útočník si na středeční rozlučkové exhibici Jaroslava Bednáře s Markem Tomicou na poslední třetinu vlezl do brány. A i když ho to stálo spoustu sil, všem ukázal, že je i obstojný brankář. „Ty jo, klobouček,“ ocenil ho i Dominik Furch, další profík…

V mládí snil o tom, že bude brankář. Ovšem velká finanční náročnost ho odvelela do útoku. Byl to dobrý krok! Z Pastrňáka se stal jeden z nejlepších útočníků NHL.

Ovšem pro pozici v bráně má pořád slabost… Občas chodí chytat v Říčanech s týmem bývalých fotbalistů, tentokrát svůj um ukázal před zaplněným Edenem. A počínal si výborně! Při jednom ze zákroků předvedl efektní rozklek.

„Mně vychytal slidem do prázdné brány. Lidi uznali, že to není jenom geniální hokejista, ale i šikovný brankář,“ reagoval Bednář , spolu s Tomicou hlavní hrdina večera.

Právě on se s Pastrňákem domluvili, že si hvězda Bostonu na třetí třetinu vleze do brány. „Ale dopředu jsme to tajili, aby to bylo překvapení,“ vysvětlil současný slávistický sportovní manažer. „Nejdřív jsem si říkal, jak na to lidi zareagují, jestli nebudou spíš negativní. Že si budou říkat, co se cpe do brány, když čekají jeho útočné finesy. Jsem rád, že dokázal, že mu to opravdu jde,“ vykládal populární „Bedýnka.“

Fandové jeho zákroky doprovodili potleskem. Když šel gólman Pastrňák po třetině z brány, byl celý uřícený. „Sorry, nejdřív to ze sebe musím sundat,“ omluvil se z rozhovoru. Pak se ještě vyrazil posilnit do vedlejší kabiny, která se proměnila v improvizovanou občerstvovací stanici.

Až potom přišel se podělit o bezprostřední dojmy. „Bylo to náročný. V bráně bylo vedro, podle mě jsem shodil tak deset kilo. Nejdřív jsem trochu váhal, ale pak jsem do toho šel. Je to super akce, tak jsem na to kývnul,“ vykládal „Pasta“, jemuž půjčil výstroj Petr Mrázek , zkušený mazák z NHL.

„Jak mu to šlo? Dobře! Je vidět, že to umí,“ pochválil ho profík, jenž od nové sezony bude působit v Chicagu.

Právě on ho na dálku popíchnul. „Jsi stahenej, co?“

Od útočníka dostal výstroj celou propocenou. „Je to těžký, co?“ smál se Mrázek. „A pak tvrdí, že je to v bráně lehká práce…“

Za třetinu inkasoval tři góly, ale stihl vytasit i pár skvělých zákroků. „Fakt mu to šlo. Je vidět, že občas v bráně je,“ pochválil ho Dominik Furch , někdejší slávista, který aktuálně čeká na angažmá poté, co vychytal titul švédskému Färjestadu.

„Jako dítě jsem chytal na betonu. Ale na ledě tohle bylo potřetí. Normálně jsem si vzal hráčský brusle. Akorát jsem měl třicet kilo navíc,“ smál se Pastrňák.

Sám k sobě byl spíš kritický. „První zákroky? To se mi ještě povedlo. Měl jsem sebevědomí z toho, jak chodím s fotbalisty. Potom jsem ale dostal blbý gól a šlo to se mnou z kopce. Fyzicky jsem na tom nebyl dobře,“ popisoval kanonýr z Bruins, jenž si normálně nechal svoje číslo.

Takže fanouškům v Edenu se nabídl jedinečný pohled. Gólman s číslem 88.

Pastrňák tím zakončil sérii tří exhibičních zápasů. Začalo to minulý pátek ve Žďáru nad Sázavou, kdy se pomáhalo hlavně nadaci Jakuba Voráčka . V sobotu si střihnul zápas v Letňanech, kde se přes léto připravuje na ledě. A naposledy v Edenu.

„Když je to pro dobrou věc, vždycky si rád zahraju,“ říkal Pastrňák. Tentokrát si i zachytal…