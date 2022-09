Slováci z KHL mohou reprezentovat. Ostré reakce: Malá země, velká ostuda

V ruské KHL momentálně působí sedm slovenských reprezentantů. Brankáři Patrik Rybár a Adam Húska, obránci Michal Čajkovský a Christián Jaroš a útočníci Michal Krištof, Adam Liška a Samuel Buček. Pro srovnání – Kanaďanů je na soupiskách ruských klubů 42, Američanů 12, Švédů 6 a Čechů 4 ( Libor Šulák , Michal Jordán , Rudolf Červený a Dmitrij Jaškin ).

Zatímco Švédové, Finové i Češi hráče z KHL do národních týmů zvát nebudou, Slováci rozhodli jinak. „Výkonný výbor SZĽH i svaz budou vždy respektovat mezinárodní dohody a platné zákony SR,“ píše se v oficiálním prohlášení. „Máme za to, že hráči, kteří aktuálně hrají v Rusku, neporušují mezinárodní dohody, ani naše zákony. Budeme se tedy opírat o Olympijskou chartu, podle které má být sport nástrojem spojování.“

Na místě podle zástupců svazu není ani nevraživost vůči hokejistům, kteří se pro KHL rozhodli. „Útoky a nevraživost vůči sportovcům jsou neakceptovatelné stejně, jako je nepřijatelný jakýkoliv vojenský konflikt. Z toho důvodu budeme i dál vybírat hráče do reprezentace podle jejich aktuální formy a ne ligy, ve které působí.“

Na mistrovství světa 2023, které mělo původně pořádat Rusko, bude hrát Slovensko ve skupině B. V lotyšské Rize se hned v prvním duelu utká s Českem. Skupinu A hostí finské Tampere. Názory na rozhodnutí svazu se různí.

„Bylo by správné, aby kluci v KHL nehráli, ale po svém rozhodnutí,“ říkal například obránce Dominik Graňák pro slovenský Šport. „Souhlasil bych s tím, aby nedostávali pozvánky do reprezentace. Pro mě by to byla legitimní věc. Pokud si řeknou, že je pro ně priorita klub a všechno s ním spojené, je to jejich rozhodnutí. Pak by ale měli nést následky. V tomto případě v podobě absence v národním týmu.“

Vladimír Országh, mistr světa z roku 2002, bývalý reprezentační asistent a trenér třineckých Ocelářů, ruskou agresi na Ukrajině jednoznačně odsuzuje. Otázku reprezentace by nechal na svazu a hlavním trenérovi. „Je absolutně neakceptovatelné, co se děje na Ukrajině. Je to válka, nevyprovokovaná agrese ze strany Rusů,“ říkal Országh v rozhovoru iSport.cz. „Když se tak kluci rozhodli, je to jejich volba. Oni s tím budou muset žít a nějakým způsobem se vyrovnávat s tím, co bude, až se vrátí na Slovensko.“

Zákaz reprezentace? „Do toho bych se asi nepouštěl,“ reagoval Országh ještě před oficiálním rozhodnutím svazu. „Když reprezentační trenér řekne, že daného hráče potřebuje do mužstva, že se mu hodí, tak je to na něm. My top hráčů nemáme moc a neumím si představit, že se pojede na mistrovství světa s reálnou hrozbou toho, že se vypadne z elitní skupiny a my vyloučíme všechny hráče z KHL. A bude nám hrozit blamáž. Kdybych byl reprezentační trenér a svaz by vydal takový příkaz, akceptoval bych to. Když ne, tak bych se jako trenér řídil podle toho, co je pro mě na ledě podstatné. Co je nejlepší pro mužstvo a jaké typy hráčů bych jako trenér potřeboval.“

Otázkou je, jak se k situaci postaví hlavní kouč slovenské reprezentace Craig Ramsay. A jestli bude vůbec reálně možné zvát hráče z KHL na reprezentační srazy. Problémy mohou být s cestováním, uvolňováním z ruských klubů i pohledem ostatních hráčů v týmu.