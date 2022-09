Stop stav! Kvůli válce i energiím se nestaví arény. Problém má také Brno

Nedávno: Huráá, budeme stavět! Dnes: No, možná. Někdy. A za kolik miliard? Postavíme vůbec? Velké plány, postavené (tehdy) na reálném základě, letí do koše. Projekty multifunkčních hal v Brně, Jihlavě či Pardubicích provázejí komplikace, které nevyřeší jen nadcházející komunální volby. Náklady dramaticky rostou, stejně jako nervozita v klubech a na radnicích. „Jestli se plánované stadiony nebudou stavět, je mi to strašně líto,“ reaguje pardubický boss Petr Dědek.