Můžu být a budu užitečný, přesvědčuje Hnilička. Jak to má s Babišem?

Předpokládalo se, že na hokejovém svazu skončí, neboť Milan Hnilička byl úzce spjatý s érou Tomáše Krále. Po nástupu Aloise Hadamczika mnozí považovali za tutové, že v rámci uvažované personální proměny bývalý úspěšný brankář a posléze diskutovaný politik půjde o dům dál. Zůstává. „Nevnímám to tak, že bych byl s Tomášem Králem propojený jinak než bych měl být s Lojzou Hadamczikem. Vše probíhá čistě na pracovní bázi. O nabízení toho, co v hokeji umím a čím mohu přispět,“ líčí 49letý hojně diskutovaný muž v rozhovoru pro iSport Premium. Má ještě plány v politice? A jak to má s Andrejem Babišem, který jej vytáhl do vysoké politiky?

Jak jste s Aloisem Hadamczikem došli k pozici sportovního manažera reprezentace?

„Je to výsledek našich debat, za který jsem spokojený. Pro mě jde o návrat do sportovní exekutivy, což jsem si přál, protože jsem to dělal vždycky. K nároďákům jsem měl vždycky blízko, dělal jsem pro něj, než jsem odešel do politiky. Beru to svým způsobem jako návrat ke kořenům, v kabině jsem se pohyboval de facto celý život.“

Co máte mít na starost?

„Hlavně organizační stránku věci. Ať se to týká dospělé reprezentace nebo i mládežnických.“

Čili jste manažerem reprezentací?

„Bavíme se o tom. Měl bych mít jakousi zastřešovací manažerskou funkci pro mládežnické výběry, přičemž Petr Nedvěd bude dál u áčka jako generální manažer. Agendu u áčka přebírám od Honzy Černého (postupně nahrazuje generálního sekretáře Martina Urbana), s nímž budu úzce spolupracovat, a navzájem se hodláme doplňovat. Honza bude nablízku nároďáku a já mu budu vypomáhat v rámci sekretariátu. Což je něco, co jsem se naučil během posledních čtyř let v rámci státní správy.“

Hotely, letenky a další organizace áčkového národního týmu spadá pod vás?

„Ano, i tohle. Termíny, vyjednávání na mezinárodní úrovni co se týká Euro Hockey Tour, mistrovství světa a podobně. Provozní věci budou spadat pode mě. K tomu navíc kooperace s manažery jednotlivých reprezentačních týmů, komunikace s trenéry, chci mít dohled i nad nominacemi, aby výběr hráčů odpovědnými lidmi ze svazu byl co nejobjektivnější. Tady mám na mysli juniorské kategorie a mladší.“

Nepůjde alespoň částečně o zásah do kompetencí GM Petra Nedvěda?

„Ne, ne. Určitě ne. Petr má na starosti vyloženě sportovní stránku věci, nominaci hráčů, velmi úzkou komunikaci s hlavním trenérem Karim Jalonenem. Já mu budu vytvářet potřebný servis, jako jsem dříve vytvářel Martinu Ručinskému ve stejné funkci. Myslím, že je to nastavené správně a dobře.“

Vaše osoba je úzce spjatá s Tomášem Králem, neříkal jste si po vítězných volbách Aloise Hadamczika, že ze svazu budete muset odejít?