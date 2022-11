Jak Hořava lákal Wallsona do Sparty: Udělat z něj asistenta by byla drzost

Z klubu v Skelleftea na severu země Wallson v minulém desetiletí vybudoval obra. Získal s ním dva ligové tituly, první od roku 1978. Do finále SHL postoupil čtyřikrát po sobě. Zhruba od té doby se zná i s Hořavou.

„Požádal jsem ho, zda bych mohl za ním přijet na stáž ve chvíli, kdy byl se Skellefteou v nejlepší formě a byli několikrát ve finále. Tehdy jsem rozhodně takové přijetí nečekal. Překvapilo mě, jak byli otevření. Hans mě bral s týmem na led, vše mi ukázal a prozradil. Byl jsem z toho úplně unešený. Být tolikrát ve finále švédské ligy rozhodně není náhoda. Samozřejmě nejde jen o práci trenéra, ale celého týmu. Jeho pohled na hokej se mi ale strašně líbil,“ vzpomínal.

Zůstali v kontaktu, Hořava ho několikrát naťuknul už dřív. Oslovil ho poté, co ve Spartě skončili Pavel Patera s Patrikem Martincem „Psali jsme si, nebo já psal jemu. Přiznám se, že jsem této variantě nedával žádné šance. Několik finále po sobě, to není jen tak. Vůbec se nedivím, že měl se svou historií víc nabídek. Ale zkusil jsem to a Hans zareagoval tak, že o tom bude přemýšlet. Dokud však nedorazil do kabiny, nevěřil jsem tomu, že vůbec přijde,“ smál se staronový kouč pražského týmu, který Švédův nástup zosnoval.

Podle Hořavy je Wallson člověk, který má ve všem jasno a nepotřebuje nic vysvětlovat. Příklad? Způsob, jakým se uvedl ve sparťanské kabině. „Připravovali jsme se, jestli ho hráčům představím já, Jarda Hlinka nebo Petr Ton. Než jsme dorazili do obýváku, stihl se všem představit sám. Přišli jsme do kabiny ve chvíli, kdy mu už hráči tleskali. Je to borec, který nepotřebuje představovat, ví, o čem mluví a co chce. Bude pro mě ohromná zkušenost s takovým člověkem spolupracovat,“ pokračoval Hořava.

U týmu Sparty je doplňuje ještě Jaroslav Hlinka, sportovní manažer klubu, který byl na střídačce už za předchozích trenérů. O Wallsonovi šly zvěsti, že by se měl stát asistentem, Hořava o něm však hovoří jako o rovnocenném kolegovi. „Byla by velká drzost si z něj udělat asistenta! To by šlo těžko. Jsme kolegové. Já budu mít na starost především beky, on útok, ale vše budeme společně konzultovat. Čeká nás hodně práce a je skvělé, že si ji můžeme rozdělit mezi sebe.“

Seveřan do Sparty může přinést prvky švédského stylu, který se nejen Hořavovi ohromně líbí. V týmu už působí švédští bratři Erik a Gustaf Thorellové. Dosud se spíš trápili, i jim může Wallsonův nástup pomoct. „Věřím, že se v mužstvu časem objeví větší agresivita. Nedokážu teď říct, co všechno přinese, ale jsem si jistý, že nám moc pomůže,“ uzavřel Hořava.

