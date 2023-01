Slovenský zázrak (14) udivuje MS. Fantastický gól ve čtvrtfinále!

Nela Lopušanová. Jméno teprve 14leté slečny ze Žiliny zajímá i ty, které ženský hokej nezajímá. Vycházející slovenská hvězdička trápí na MS do 18 let ve Švédsku výrazně starší brankářky a ve čtvrtfinále proti domácím předvedla úžasný trik.

Mladé Slovenky proti Švédkám rozhodně nejsou favoritkami. Do čtvrtfinále MS do 18 let postoupily ze druhého místa „slabší“ skupiny, ale Nela Lopušanová se prosadila i proti Švédkám.

Z klíčového zápasu šampionátu uběhlo skoro 10 minut, když si vzala puk za brankou, bez větších příprav si ho zručně položila na čepel hole a zpoza branky umístila přesně pod břevno. „MICHIGAN!“ Žasl nad jejím trikem oficiální účet IIHF.

Parádičku, která se na led dostala z lakrosu, zkouší v zápasech jen ti nejšikovnější (mnohem častější je ve florbalu) a pokaždé zaujme sociální sítě. Mistrovství osmnáctek má bezpochyby jeden z hightlightů, bez ohledu na to, jak zápas dopadne.

Ve středu Lopušanová trápila i Češky, ty sice vyhrály 4:3, jenže opora sousedů zakončila zápas s bilancí 1+1, gól navíc vstřelila v oslabení precizním blafákem. Celkově má na turnaji už sedm branek. Češky hrají ve čtvrtfinále večer proti Finkám.