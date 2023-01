Neslýchaný talent. Slovenka (14) řádí na MS do 18 let, zírají i v zámoří

Chystá se duel Česka se Slovenskem v základní skupině MS do 18 let • MICHELINE VELUVOLU / HHOF-IIHF IMAGES

Světový šampionát hokejistek do 18 let ve Švédsku je v plném proudu. 11. ledna dojde na federální derby a mladé Češky se musí mít na pozoru před slovenským fantomem. Teprve čtrnáctiletá Nela Lopušanová ze Žiliny pomohla parádními výkony porazit Japonsko a Švýcarsko. Jejího talentu si všimli i v zámoří.

Dva odehrané zápasy, 5 gólů a 3 asistence. To je bilance útočnice Nely Lopušanové, dívky školou povinné ze Žiliny, která udivuje svět na MS osmnáctiletých. Momentálně je nejproduktivnější hráčkou turnaje.

Pravda, Slovenky hrají tu slabší výkonnostní skupinu, ale i tak se z Lopušanové na Slovensku stává hvězdička, jejíž jméno všichni v hokejovém prostředí skloňují. A kdyby jen na Slovensku. Její dominance si všiml i kanadský hokejový expert Ian Kennedy.

„Je téměř neslýchané, aby čtrnáctiletá hráčka měla při premiéře na mezinárodním turnaji do 18 let tak zásadní vliv na hru týmu. Za nejlepší Slovenku v duelu s Japonskem vyhlásili Dobiášovou, ale Lopušanová ukázala elitní schopnosti. Může hrát i na dalších třech MS hráček do 18 let a je budoucí hvězdou slovenského ženského hokeje, který se snaží prosadit na světové úrovni. Při druhém gólu z trestného střílení ukázala hokejové vidění a šikovné ruce, když si počkala na pohyb japonské brankářky,“ reagoval nadšeně Kennedy.

Sociální sítě však obletěla hlavně její drzost a přehled před prvním gólem proti Japonsku.

Nutno dodat, že Kennedyho slova chvály po duelu s Japonskem nebyla jen výkřikem do tmy. Lopušanová se ukázala i Švýcarkám, když při výhře 4:1 nasázela hattrick a na čtvrtou branku přihrála.

Už hraje slovenskou extraligu žen právě za Žilinu a v šesti zápasech posbírala 25 kanadských bodů (15+10). A když zrovna náhodou nebrázdí ledové plochy, věnuje se hokejbalu, pochopitelně také na reprezentační úrovni.

Obletované hvězdy budoucnosti jako Juraj Slafkovský, Šimon Nemec, Filip Mešár nebo Dalibor Dvorský mají pod Tatrami zdatnou následovnici.

O vítězství v základní skupině a lepší pozici pro čtvrtfinále si to Slovenky rozdají s Češkami ve středu 11. ledna ve 12.00.