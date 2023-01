Góly slovenského zázraku (14): co trefa, to klenot. Už má vysněnou školu i tým

Poslední gólový zápis Nely Lopušanové na mistrovství světa do 18 let byl znovu parádní • IIHF

Skončily šesté, přesto ve svém středu mají největší hvězdu turnaje. Mezi slovenskými hokejistkami do osmnácti let jasně zářila teprve 14letá Nela Lopušanová. V pěti zápasech dala devět gólů. A jaké! Ty nejznámější triky nebyly pro slečnu ze Žiliny problém přímo při zápasech, na českou brankářku použila „kyselovku“, ve čtvrtfinále nadchla „Michiganem.“ Svou budoucnost si ale představuje v jiném americkém státě.

Pět zápasů, bilance 9+4. Nikdo neudělal mistrovství světa hokejistek do 18 let takovou reklamu jako Nela Lopušanová. Mezi podstatně staršími soupeřkami se stala hlavní hvězdou a byla vyhlášena nejužitečnější hráčkou i nejlepší útočnicí turnaje. Před každým zápasem se očekávalo, co zase provede. A nikdy nezklamala.

Dva góly Japonsku, hattrick proti Švýcarkám a v boji o první místo ve slabší skupině precizně provedený blafák po úniku v oslabení proti Češce Michaele Hesové. Highlightem sociálních sítí se stal její „Michigan“ ze čtvrtfinále proti Švédkám. I když na webu IIHF prohlásila, že je to spíš „Svečnikov“, protože si puk na čepel nabrala za jízdy. Výsledkově nevyšlo ani čtvrtfinále, ani boj o páté místo. Ale pokořila i druhou českou gólmanku Barboru Daleckou. Nejdřív puk trefila ze vzduchu, při poslední trefě mocně zapískalo v uších Robertu Kyselovi: puk mezi nohy a střela pod víko zpoza brusle.

„To, co předvádí ve čtrnácti, jsem já nedokázal ani v nejlepších letech kariéry. Dělá úžasné jméno slovenskému hokeji,“ zářil Marián Gáborík. „Já jsem podobné věci ani nezkoušel, nebo jsem je neuměl,“ doplnil Marián Hossa. Však posuďte sami:

Článek pokračuje pod videi:

„Věděla jsem, co chci udělat. A jsem ráda, že to vyšlo, že se mi povedlo napodobit Pavola Demitru,“ připomněla legendu slovenského hokeje a zároveň oběť leteckého neštěstí u Jaroslavli.

Doma v Žilině nezaspali. Klub poznal, že má v týmu do šestnácti let novou hvězdu a začal prodávat její dres, přičemž výtěžek půjde na podporu mládežnického hokeje. U Lopušanů se scházela celá rodina na každý zápas. „Jako starší brácha jsem nemohl připustit, aby mě porážela, ale občas se to stalo,“ přiznal sourozenec Šimon, který už hraje v prvním týmu žilinských Vlků.

Do Švédska rodina volala každý den, ale sama Nela moc neřešila, že z ní je hvězda sociálních sítí. Když netrénovala, objevovala se spoluhráčkami Švédsko a koukala na seriály.

Kam bude pokračovat? Upoutala tak, že má dveře do celého světa otevřené a největší šance se zlepšovat mají hokejistky za oceánem. Pokud Lopušanovou něco v příštích letech udrží v Žilině, bude to nízký věk. Další plán je jasný. „Chci jít na univerzitu a hrát v NCAA, to je můj velký sen,“ vyhlíží americkou vysokoškolskou soutěž. A v jakém dresu? „Wisconsin, je to opravdu dobrý tým,“ odpověděla na otázku IIHF. Badgers se mají za pár let na co těšit.