Nejstarší hráči v ligách: Legenda všech legend či bitkař, jenž se věnoval MMA

Ve své poslední sezoně se tak nějak vytratil, ale ještě rok zpátky dovedl jako kapitán Popradu nasbírat 35 bodů (14+21). Je legendou slovenské soutěže, vždycky patřil mezi nejproduktivnější hráče, ale za reprezentaci nastoupil jen v šesti zápasech. Přitom na startu kariéry patřil do československé osmnáctky, kde si zahrál třeba s Martinem Strakou nebo Janem Čalounem. Sám pak říkal, že nejvíc je hrdý na to, že odehrál 22 sezon za rodný Poprad. Chybí mu ale titul, jen třikrát si zahrál finále.

Gil Montandon (43)

útočník

Bern (Švýcarsko) 2008/09

zápasy 44

body 13 (4+9)

V nejvyšší švýcarské soutěži odehrál 1070 zápasů. Patří do generace, která na mistrovství světa ještě jezdila spíš na výlet a hlavně s přáním nespadnout do béčka. Švýcarsko reprezentoval na velkých akcích do roku 1994, pak si zahrál už jen pár menších turnajů během sezony, ale v profi kariéře pokračoval až do roku 2009. Ukončila mu ji sedmizápasová semifinálová série s Davosem. Bern vypadl, on skončil. Třikrát získal titul, platil za produktivního centra. Chvíli trénoval, teď dělá televizního analytika.