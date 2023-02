O Kapku lepší hokej: přispějte na přístroj, který pomáhá s léčbou leukémie

V sobotu 4. února si bude svět připomínat den boje proti rakovině. A opět za velké podpory českého hokeje. Rozběhne se totiž 4. ročník charitativního projektu O Kapku lepší hokej, jehož cílem je nejen šířit povědomí o nádorových onemocněních, či problematice poruch krvetvorby u dětských pacientů, ale také finanční pomoc, která bude letos zacílena na zakoupení speciálního přístroje Seahorse Analyzer. Letos bude tváří projektu sedmnáctiletý hokejista Sebastian Weitz, jenž má za sebou úspěšnou transplantaci kostní dřeně. Do projektu se zapojí národní tým, týmy Tipsport extraligy, Chance ligy, Univerzitní ligy ledního hokeje či ENYAQ hokejové ligy.

Tvář projektu: Sebastian Weitz

Sedmnáctiletý Sebasitan byl sportovcem už od mládí. Do hokejové výstroje se poprvé oblékl na základní škole. Jeho cesta pak směřovala přes Černošice, Hvězdu a Spartu do pražské Slavie, kde byl členem mládežnických týmů až do roku 2020.

Kariéru obránce, jenž reprezentoval svůj kraj na olympiádě dětí a mládeže, zabrzdila v době, kdy dostal pozvánku do reprezentačního výběru do 16 let, nemoc. Sebastianovi se po jednom ze zápasů objevily modřiny. Protože byl zároveň i hodně unavený, nechali jej rodiče otestovat na covid, ale test byl negativní.

Poté, co rodiče provedli Sebastianovi CRP- test, který měl vysoké hodnoty, následoval odborný odběr krve a ještě ten stejný den byli povoláni na hospitalizaci do Motola. Sebastiana i celou rodinu čekal najednou zápas, na který se nemohli předem nachystat. Původní naplánovaná léčba chemoterapií na šest měsíců se protáhla na rok a půl a v lednu 2022 byl u Sebastiana zjištěn relaps. Nemoc se vrátila a Sebastian musel podstoupit transplantaci kostní dřeně, kterou úspěšně zvládl.

V těžkých chvílích mu pomáhal zase jeho milovaný hokej, protože v době, kdy byl hospitalizovaný, fandil bronzovým hráčům reprezentace na MS ve Finsku. Přesto, že byl Sebastian hospitalizován ještě na Silvestra 2022, je to velký bojovník, který věří, že se bude moci k hokeji zase vrátit. Vždyť i jeho spoluhráči a soupeři jej v těžkých dobách na dálku podpořili.

Jak pomoci?

Zařaďte se do registru dárců kostní dřeně Nikdy nevíte, komu svým rozhodnutím můžete zachránit život. Může to být i někdo vám blízký. Více o registru kostní dřeně a způsobu, jak se registrovat, najdete zde>>> DMS – zašlete jednu z možných dárcovských SMS v následujícím tvaru na telefonní číslo 87 777:

DMS KAPKANADEJE 60

DMS KAPKANADEJE 90

DMS KAPKANADEJE 190

CENA DMS JE 60, 90 NEBO 190 KČ, NADAČNÍ FOND KAPKA NADĚJE OBDRŽÍ 59, 89 NEBO 189 KČ.VÍCE NA WWW. DARCOVSKASMS.CZ. SLUŽBU DMS PROVOZUJE FÓRUM DÁRCŮ. Libovolný příspěvek Nadačnímu fondu Kapka naděje přes bankovní účet Číslo účtu NF Kapka naděje je: 73257325 / 0300. Při této možnosti prosím vyplňte u platby také variabilní symbol: 20230001. Díky němu poté bud moci spočítat všechny platby v rámci projektu O Kapku lepší hokej. Aukce dresů a hokejových předmětů z Tipsport extraligy ledního hokeje a Chance ligy (od 31. 1. 2023, 16:00) Aukce dresů národního týmu ze švédských Beijer Hockey Games 2023 (od 9. 2. 2023, 12:00) Aukce dresů HC Slavia Praha, který na podporu Sebastiana nastoupí ve specliálních dresech (od 4. 2. 2023, 12:00) Zakoupením speciálních předmětů z fanshopu národního týmu Zakoupením stužky v hodnotě 40 Kč na jednom z vybraných stadionů či příspěvkem do kasičky:

Tipsport extraliga: Úterý 31. 1. 2023 – Vítkovice, pátek 3. 2. 2023 – Brno, Liberec, Pardubice, neděle 5. 2. 2023 – Třinec, Litvínov, Hradec Králové, Praha, Mladá Boleslav, Plzeň, Olomouc. Chance liga: Středa 1. 2. 2023 – Kolín, Chrudim (Dynamo B). Čtvrtek 2. 2. 2023 – Frýdek-Místek. Sobota 4. 2. 2023 – Prostějov. Univerzitní liga ledního hokeje: Úterý 7. 2. 2023 – ZS Eden, Praha Využijte možnosti dlouhodobé podpory NF Kapka naděje Vše potřebné najdete na webu: www.kapkanadeje.cz

Pro co budeme hrát v roce 2023

Léčba akutní leukémie je velmi složitý proces, a i přes to, že jsme v České republice díky vědcům a odborníkům na velmi vysoké úrovni a můžeme se prezentovat vysokým procentem doléčenosti, ne každý dětský pacient přijme standartní léčbu úspěšně. Pro záchranu života maximálního možného množství dětí je třeba neustále přinášet nové typy léčby. Zapojením do projektu O Kapku lepší hokej 2023 přispějeme na pořízení přístroje Seahorse XF HS Mini Analyzer, díky čemuž k tomu zajistíme vědcům potřebné podmínky.

Přístroj Seahorse XF HS Mini Analyzer analyzuje komplexním způsobem buněčný metabolismus. V laboratořích CLIP bude používán ke studiu nádorových buněk od dětských pacientů s akutní leukémií, kteří mají vyšší riziko vzniku rezistence na standardní chemoterapii a může u nich dojít k selhání léčby nebo návratu onemocnění po léčbě. Měření na tomto přístroji odhalí závislost leukemických buněk na jejich metabolických potřebách, což lze využít při vývoji nových terapeutických postupů. Cílem je odříznout nádorové buňky od zdroje energie a živin, které oslabují účinnost klasické cytostatické léčby. V současnosti neexistuje žádný spolehlivý terapeutický postup, který by mohl být pacientům s horší prognózou nabídnut, a je proto nezbytné zkoumat nové možnosti, jak nádorové buňky eliminovat. Tento výzkum bude umožněn právě díky pořízení přístroje Seahorse XF HS Mini Analyzer. Úspěšné výzkumy pražských laboratoří CLIP jsou aplikovány v rámci všech hematoonkologických oddělení po celé České i Slovenské republice.

Národní tým

Hokejisté české reprezentace se do projektu zapojí během švédských Beijer Hockey Games. Ve všech třech zápasech nastoupí se speciálními dresy s prvky projektu a bílá sada se bude po turnaji dražit.

Tipsport extraliga ledního hokeje

Během utkání 44. a 45. kola nastoupí v každém utkání domácí kapitán a vybraný hostující hráč ve speciálním dresu s oranžovým rukávem a dalšími prvky projektu. Připraveny budou také speciální puky, chybět nebudou ani přelepky na helmách a další oranžové prvky na výstroji hráčů. Na vybraných stadionech bude možnost přispět do kasičky zakoupením oranžové stužky.

Chance liga

Pro týmy naší 2. nejvyšší soutěže je v rámci 44. a 45. kola připravena speciální sada kotoučů, přelepky na helmy a vybrané kluby podpoří projekt obdobně jako týmy TELH, tedy speciálními dresy pro své kapitány a významné hokejisty. Na vybraných stadionech bude možnost přispět do kasičky zakoupením oranžové stužky.

Univerzitní liga ledního hokeje

Projekt O Kapku lepší hokej bude k vidění také mezi studenty hrajícími Univerzitní ligu ledního hokeje při derby UK Praha x Engineers Praha. Hrát se bude se speciálními puky, fanoušci budou moci přispět peníze do kasiček a získat za to oranžovou památeční stužku jako poděkování.

ENYAQ hokejová liga (esport)

Ve čtvrtek 2. února proběhne speciální live stream esportové soutěže. Diváci se mohou těšit na gamery EHL, komentátory EHL a hráče z Tipsport extraligy, kteří se společně v různě namixovaných týmech utkají v zábavných režimech ve hře NHL 23. Na programu budou zápasy v módech 6v6, 3v3, ale i duely 1v1 nebo třeba samostatné nájezdy.

O projektu

O Kapku lepší hokej odstartoval v roce 2020. Jeho symbolem je oranžová stužka, neboť právě oranžová barva symbolizuje boj s poruchou krvetvorby. Projekt se zaměřuje především na pomoc dětským pacientům. Vybraní hokejisté budou mít dresy se speciálními oranžovými prvky, brusle a hokejky si budou doplňovat oranžovými motivy, bude se hrát s unikátními puky a trenéři budou nosit na klopách sak stužky. O Kapku lepší hokej už přinesl na pomoc dětem a specializovaným zařízením přes 2 miliony korun. Na vzniku projektu se podílely BPA sport marketing, Nadační fond Kapka naděje a výraznou měrou stojí za jeho úspěchy samozřejmě hlavně všechny zapojené kluby a organizace.