Šílenost ve finále krajské ligy! Emoce, bitka a pak šavlovačka s diváky

Konflikt u střídačky Bíliny s fanouškem • Screen FB Supporters from Most

Incident v krajské hokejové lize v Kralupech nad Vltavou • Screen FB: Supporters from Most

Incident v krajské hokejové lize v Kralupech nad Vltavou • Screen FB: Supporters from Most

Incident v krajské hokejové lize v Kralupech nad Vltavou • Screen FB: Supporters from Most

Finále jako svátek hokeje. Je to tak v NHL i v nejspodnějších patrech nadšenců, kteří nazouvají brusle po práci. Mezi Kralupami nad Vltavou a Bílinou se mělo rozhodnout, kdo postoupí do druhé ligy, tedy třetí nejvyšší soutěže v tuzemsku. Jenže hokej jako takový šel stranou kvůli incidentu, který se v Kralupech odehrál. Tohle do sportu nepatří.

Pěstní šarvátkou se rozpoutala hokejová ostuda v Kralupech ve finálovém zápase o postup do druhé hokejové ligy. Kapitán Bíliny František Bakrlík napadl svého soupeře Tomáše Soukupa poté, co byl proti Bílině odpískán právě jejímu lídrovi faul. Těžko říct, jestli se Bakrlíkovi zdálo, že Soukup situaci přihrál. Možná se jednalo o frustraci, protože v rozhodujícím zápase Bílina prohrávala už jasně 0:3.

Že někdy v hokeji hráč svého soka narazí na mantinel, nebo jej nevybíravě atakuje při hře? To se prostě stane, ale když faulujete a pak ještě soupeři nandáte pár ran od cesty bez rukavic, když se ještě navíc prát nechce, to je potom těžké pořízení. Ze záznamu je patrné, že potyčka byla jednostranná a někteří kralupští hráči se svého kolegy chtěli zastat.

Bakrlík přitom za sebou několik prohřešků již má. V roce 2019 dostal několikazápasový trest za urážky rozhodčího. Shodou okolností to bylo tehdy v zápase proti Bílině, kdy hrával za Most. Před dvanácti lety dostal v Polsku roční distanc, když v dresu týmu Nowy Targ po utkání praštil zezadu do hlavy protihráče, což nestačilo a poté se podobně vydal inzultovat i kouče soupeře. Tímto svým chováním vyvolal potyčku, která se přenesla i do útrob stadionu. Za úder na hlavu byl trestán ve hře i v britské lize před pěti lety. Stopka mu tam trvala 18 měsíců.

Aktivní byl v mele na ledě i někdejší hráč Litvínova či Sparty Peter Jánský, který údajně bránil čárovému rozhodčímu, aby Bakrlíkovu bitku ukončil.

Incident zapůsobil jako rozbuška na rozjitřené emoce na stadionu. Bakrlík obdržel logicky trest ve hře a při cestě do kabin ještě počastoval kralupské ochozy zdviženými prostředníčky. Diváci pak polévali bílinské hráče pivem.

Na záběrech je však vidět i pokračování konfliktu. Jeden z fanoušků si zahrál na místního mstitele a šel do křížku s dalšími hokejisty na střídačce Bíliny. Nejprve verbálně, ale pak začal s některými hráči možná i poněkud komicky šermovat pomocí hokejek.

Po této spirále přestupků proti hokejovým pořádkům se bílinští na protest odebrali do šatny a nevrátili se zpět do hry ani po opakované výzvě rozhodčích. Po uplynutí pětiminutové čekací lhůty tak bylo utkání předčasně ukončeno.

První zápas finále stejně na ledě Bíliny vyhrály Kralupy 7:3. Doma si tak v odvetě mohli kralupští dovolit i padnout o tři branky, od čehož byli ale hodně daleko při vedení 3:0.

Postup Kralup je tedy sportovně neoddiskutovatelný, jakou dohru ale bude mít emoční běsnění v druhém vzájemném zápase, bude teprve posuzovat vedení soutěže.