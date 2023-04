Neuvěřitelné Suchánkovy zákroky! To nemůžeš myslet vážně, žasli za mořem

Zleva David Jiříček, Eduard Šalé a Jiří Kulich se starají o brankáře Tomáše Suchánka ve finále MS do 20 let proti Kanadě • Profimedia.cz

Devatenáctiletý brankář Tomáš Suchánek, klíčová opora stříbrné party z mistrovství světa do 20 let, pokračuje v úspěšném tažení i v zámořské juniorce. V juniorské WHL předvádí v dresu Tri-City Americans zápas co zápas neskutečné zákroky. Co ovšem naposledy vyšvihl během oslabení v play off proti Prince George Cougars? Na to se hodí jediné slovo: neuvěřitelné!