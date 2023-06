Síň slávy? Haškovi psali z Toronta, Král mluví o faulu. Ručinský: Nechápu!

Vitríny se pomalu vyprazdňují. Významné artefakty končí zabalené ve fólii, dresy leží po zemi. Přehlídka úchvatné historie je plná lidí s vrtačkami, kteří srdce českého hokeje rozmontovávají. „Absolutně to nechápu. Ani další kluci, s kterými jsem mluvil,“ říká někdejší útočník Martin Ručinský, olympijský šampion i trojnásobný mistr světa. Web iSport.cz ve středu přinesl informaci, že z kamenné Síně slávy na Harfě si odvezl věci Dominik Hašek . Teď se k tomu tématu vracíme. Proč končí? Bude opravdu obnovena?

Když reportér Sportu umístil na Twitter video, na němž si legendární brankář balí lapačky, betony a třeba originální masku z Nagana do jednoho ze tří nákupních vozíků, na sociálních sítích to způsobilo obrovský poprask.

Video mělo přes dva miliony zhlédnutí! „Musím říct, že jsem vůbec nečekal, jaký ohlas to vyvolá. Byl jsem překvapený,“ přiznal možná nejlepší gólman všech dob.

Když si věci odvážel, bylo na něm vidět pohnutí. Oči se mu leskly. Zvlášť pro něj to bylo hodně emotivní. Síň slávy pomáhal založit. Dal do ní kus srdce. Pomáhal tvořit pravidla pro příjímání členů.

Navíc jí propůjčil věci, které mají nevyčíslitelnou hodnotu. Třeba originální dres z Nagana, betony, v němž slavný brankář zlato vychytal. Několik Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana NHL.

Na sociálních sítích se okamžitě objevovaly vzkazy ve stylu: Je to vůbec možné? Jaká to nedůstojnost! To je tedy potupa pro český hokej!

Haškovi ihned přišla dlouhá textová zpráva z Hokejové Síně slávy v Torontu. „Psali mi, že o věci mají obrovský zájem a okamžitě si pro ně kdykoliv přiletí,“ popsal obsah vzkazu od nejslavnější hokejové síně slávy na světě. Objevily se i reakce od fanoušků Buffala, že je jim líto, jak se v Česku s legendou zachází a že určitě Sabres projeví o cenné artefakty zájem.

„Zatím je to čerstvé, musím všechno vstřebat,“ reaguje Hašek, jenž zopakoval, jak moc ho mrzí, že se kamenná Síň slávy (dočasně) ruší. Na Twitteru u zprávy, na níž je zachycené, jak si Hašek balí a odváží věci, zareagoval i svazový boss Alois Hadamczik. Na Twitter naťukal:

„Z vašeho pohledu smutek, z našeho záchrana. Ušetříme 15 mil. ročně, které půjdou zpátky do rozvoje hokeje. Aktuální náklady jsou 18,5 mil. a denní návštěvnost 20 lidí. Takové náklady si nemůžeme dovolit. Modernizovanou Síň slávy v centru Prahy otevřeme v březnu před MS.“

Ani náznak lítosti. Ani náznak konstatování, že ho to mrzí…

Svaz neřekl: 15 milionů odstupné!

Jen suchá fakta. A ještě k tomu upravená k jeho obrazu. Podle informací