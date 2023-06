Antoš k Růžičkovi: Že teď nemá práci, je i věc druhé strany. Co vadí?

Dočká se kouč Vladimír Růžička pořádné nabídky? Hokejový expert Milan Antoš se obává, že ne, byť by mu ji přál • koláž iSport.cz

Šedesátka zazvonila, kloudná práce zatím ne. Vladimír Růžička oslavil v úterý jubileum při plné svěžesti, jen ho trápí, že nemá moc do čeho píchnout. „Chci pracovat co nejdřív, už se docela nudím,“ přiznal v rozhovoru pro iSport Premium. Naposledy vedl extraligový Litvínov, odkud byl v říjnu minulého roku odvolán a podle představ mu nevyšel ani šolich u dorostenců Vervy. Dočká se kouč dvojnásobných mistrů světa pořádné nabídky? „Obávám se, že ne, byť bych mu ji moc přál,“ říká hokejový expert Milan Antoš a svůj názor rozvíjí.

Poznali se skrz na skrz ve Slavii, společně oslavovali historický titul na jaře 2003, kdy urvali sedmý duel v Pardubicích 1:0 a na dlouho zdemolovali duši fanoušků Dynama. Po hráčské začala velká Růžičkova éra i na trenérském poli.

Uplynulo dvacet let a český hokej se ptá, zda šedesátiletý kmet ještě předvede velké trenérské číslo. Podle Milana Antoše to bude složité.

Z mnoha důvodů.

I takových, které leckoho na první dobrou nenapadnou.

„Růža má v hokeji veliký respekt a lidé, kteří by s ním jednali, musí počítat s tím, že přichází někdo, kdo ten kredit má a není to jen tak někdo z ulice. Což je kolikrát na škodu. Vláďu všichni znají, má velké jméno, je svérázný a různí zájemci si na něj nemusí troufnout. Třeba nevěří tomu, že by se s ním mohli domluvit,“ míní bývalý extraligový a prvoligový útočník, posléze i trenér mládeže.

Jinak řečeno, Růžička má za sebou takovou kariéru, že se mnozí nad jeho jménem ani nezamyslí, protože si nedovedou představit, že by jejich návrh spolupráce přijal. „Což nevypovídá nic o Růžově trenérském kumštu jako spíš o té druhé straně,“ pronáší Antoš.

Přitom Růžička oproti minulosti znatelně ubral ze svých požadavků. Pochopil, že si nemůže vyskakovat.

„Lidi se na něj dívají s přílišným respektem a přemýšlí, jestli se do jednání pustit, nebo ne. Přirovnám to k hokeji. Přijede obrovská hvězda z NHL, postavíte k němu mladého kluka, co hokej umí výborně, ale sežere ho psychika, přehnané obavy,“ tvrdí glosátor hokejového dění.

Například Radek Duda , Růžičkův dřívější oblíbený svěřenec, má za to, že čerstvý šedesátník potřebuje kolem sebe ekipu trenérských odborníků, kteří mu v čím dál vědečtější hokejové disciplíně pomohou a otevřou oči.

Antoš mluví v podobném duchu. „Faktem je, že na začátku kariéry měl vedle sebe super kolegy, kteří s patřičným respektem k němu, pro něj dělali maximum. Mám na mysli Ondru Weissmanna a Jirku Kalouse . Růža vybudoval něco, co směrem k týmu absolutně fungovalo. Teď je možná těžké sehnat lidi, kteří by byli na jeho vlně. Najednou je nemá,“ zamýšlí se Antoš. „Čili Růžův koučink není čistě o jeho osobě, ale i o spolupracovnících kolem něj, kteří by mu pomáhali. Já tam vidím díru a nevím, jak to dohnat,“ soudí.

V zákulisí českého hokeje nezřídka zaslechnete názory, že kariéra Vladimíra Růžička skončila. Nemusí to tak nutně být.

Jen to chce najít model, v němž by koučovy schopnosti stvrdily či povýšily perfektní servis kolegů. „Netvrdím, že Růža používá převratné tréninkové metody, ale každý trenér je schopný se učit. Kdyby začal někde trénovat a přistoupil na diametrální změnu režimu, tak pořád je to trenér, který hokej miluje a pořád mu hodně rozumí,“ uzavírá Milan Antoš.