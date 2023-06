Našel Růžička práci? O dvě patra níž. Má vystřídat spoluhráče z Nagana

Našel trenér Vladimír Růžička nové angažmá? Údajně by měl převzít hokejisty druholigového Ústí nad Labem • koláž iSport.cz

Kouč mistrů světa z roku 2005 a 2010 zřejmě našel nové angažmá. Vladimír Růžička by měl trénovat hokejisty Ústí nad Labem. Podle informací ústeckého Deníku má být bývalý reprezentační trenér, který nedávno oslavil jubilejní 60. narozeniny, součástí velkých změn v druholigovém klubu. S novými sponzory a výrazně navýšeným rozpočtem by mohl Slovan v příští sezoně zaútočit na návrat do Chance ligy, ze které minulý rok sestoupil i kvůli katastrofální ekonomické situaci.