Neuvirth o brzkém konci kariéry: Byly tam i deprese. Nyní cepuje naděje

Před čtyřmi roky se Michal Neuvirth vrátil z Philadelphie domů, nalákali jej ze Sparty. To bude on, kdo nás dovede k titulu, představovali si v klubu. Velké trable s kyčlemi však gólmana s 11 sezonami v NHL nepustily do jediného extraligového mače. Předloni dvojnásobný šampion AHL zabalil kariéru. Ohromná škoda pro všechny. „Musel jsem se pak od hokeje na celý rok úplně oprostit. Byly tam i deprese,“ přiznává pro Sport nynější trenér brankářů reprezentace do 18 let.

Dnes už je znovu nabitý energií, s velkou vervou se pustil do trenérské práce. A jde mu od ruky. Nedávno byl přímo u toho, když juniorka Sparty vyválčila titul, minulý týden cepoval na kempu nejtalentovanější reprezentační brankáře v zemi. „Ti kluci jsou dál, než jsem býval třeba já s Ondrou Pavelcem v jejich věku,“ srovnává 35letý Michal Neuvirth, bývalý gólman Washingtonu, Buffala, NY Islanders či Philadelphie.

Baví vás a naplňuje zvedání výkonnosti u mladých brankářů?

„Jasně, že mě to baví. A hodně. Ale zjistil jsem i to, že se mám pořád hodně co učit.“

Co nejvíc?

„Přece jen hrát a trénovat je trochu něco jiného. O to víc jsem rád, že tu můžu být ve dvojici s Lukášem Mensatorem a učit se od něj. Jsem vděčný za poskytnutou šanci.“

Jeden by řekl, že vzhledem k vaší minulosti v NHL víte o chytání prakticky všechno, ale kumšt předávání zkušeností je specifická pedagogická disciplína, souhlasíte?

„Jednoznačně. Vím, jak s klukama mluvit, loni jsem si v juniorce Sparty vyzkoušel, jak je důležité působit na hráče po mentální stránce. Kdy připravujete gólmany zejména na play off. Věřím, že jsem to zvládl dobře. Nicméně určitě mám dostatek prostoru pro zlepšení. Například v tom, jak koncipovat letní přípravu a podobně. Jak, kdy a která cvičení správně nadávkovat. Trochu jsem měl obavy, abych kluky nezatavil. Řídil jsem se vlastními pocity, protože tolik zkušeností s trénováním zatím nemám. Tohle všechno se naučíte postupně, musíte si tím projít na vlastní kůži, posbírat zkušenosti. Naštěstí mám kolem sebe skvělé lidi v čele s Petrem Přikrylem, o Mensim už jsem mluvil. Učím se od nejlepších odborníků, kteří v republice jsou.“

Čili absolutně nestačí převzít svou hráčskou přípravu z dřívějška a aplikovat ji na jiné brankáře? Nejde to kvůli novým trendům, které je třeba brát v potaz?

„Přesně tak. Hokej se vyvíjí, chytání především. Podívejte se na gólmany, jak chytali před deseti roky a dnes. A co teprve před dvaceti lety, jsou tam obrovské rozdíly. Nesmíte zamrznout, musíte jít s dobou, vzdělávat se a pochytávat, co letí ve světě. Je to automatická součást trenérské práce s brankáři. Jako kouč se učíte celý život.“

Přitom základ a princip je stále stejný – chytit puk…

„To je pravda. Ale jsou věci okolo, které jsou klíčové. Hlavně psychika, otázka způsobu motivování hráčů. Umění udržovat je mentálně stabilní.