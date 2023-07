Dřív se fotili s Pastrňákem. Teď už Chytil a spol. pomáhají jako mentoři

Není to tak dávno, co byli v opačných rolích. Jako účastníci hltali rady, které jim dávaly hvězdy v čele s Davidem Pastrňákem. Teď byli v rolích mentorů už oni. Útočníci Filip Chytil, Matěj Blümel a Jiří Kulich. Stálice v NHL, lídr Rangers a dva odhodlaní mladící, kteří chystají frontální útok na první tým. Právě oni ukazovali svůj um v rámci kempu, který tradičně pořádá agent Aleš Volek a jeho agentura Alvo Sports. „Pamatuju si, že právě tenhle kemp mi změnil pohled na hokej,“ přiznává Chytil.

Už když v Říčanech, kde kemp probíhá, přicházíte k hale, můžete slyšet, jak zevnitř duní hluboký hlas.

To talentované hráče ve věku od patnácti do sedmnácti let cepuje Radek Duda. Někdejší útočník, mistr extraligy se Slavií, jehož renomé stoupá i v roli skills coache. „V Česku v téhle oblasti není nikdo lepší než on. Je to profík světové úrovně,“ chválí ho Aleš Volek.

Dlouholetý agent, do jehož stáje patří i David Pastrňák, nejlepší český hokejista, který nedávno převzal šestou Zlatou hokejku. Právě on Alvo Hockey camp organizuje.

„Pasta“ se na nich pravidelně objevoval a inspiroval mladé talenty. „Přijde mi, že je to před chvílí, kdy jsem se tady s ním fotil. V tu dobu by mě ani nenapadlo, že si s ním za pár let zahraju na mistrovství světa,“ vybavuje si Matěj Blümel, který už v sezoně naskočil k šesti zápasům v NHL za Dallas.

Na ledě v Říčanech se do cvičení zapojoval právě v zeleném dresu Stars.

I jeho příklad inspiruje. Na velký hokej ho nachystala extraliga, ve službách Pardubic vyspěl tak, že po něm sáhla NHL. Což jenom ukazuje, že když člověk maká a dá tomu všechno, může si splnit svůj sen.

„Věřím, že všichni kluci, kteří na kempu jsou, mají otevřenou hlavu a poslouchají. Může jim to hrozně pomoct,“ hlásí Duda, který jako dovednostní kouč v minulých letech pomáhal i Chytilovi. Z něj se stala opora Rangers, jeho kariéra má neustále stoupající tendenci.

Hlavně díky tvrdé práci. „Pamatuju si, že před lety, když jsem byl na tomhle kempu, tak jsme měli spolu rozhovor s Alešem (Volkem), který mi hrozně moc pomohl. Dá se říct, že mi změnil pohled na moji kariéru,“ vybavuje si Chytil moment, který ho nastartoval.

Dnes je z něj hvězda NHL, která v minulém ročníku uzavřela novou smlouvu, díky které si vydělá 17,75 milionu dolarů za čtyři roky.

„Většina mých hráčů, kteří se pak uchytili v NHL, těmito kempy prošli. Je to pro ně obrovská škola. Máme nachystaný program jak na ledě, tak mimo něj. Dozví se i spoustu věcí ohledně stravy a další důležité věci, které jim v kariéře mohou pomoct,“ tvrdí Volek.

Mezi trenéry je i Karolína Erbanová, olympijská medailistka v rychlobruslení, nebo uznávaný kondiční kouč Aleš Pařez. S ním se o kondici stará i Libor Chytil, bratr Filipa. „I on mi hrozně moc pomáhá, je v tomhle oboru špička,“ tvrdí centr Rangers, jenž už je fit poté, co ze světového šampionátu v Rize musel předčasně odletět kvůli vážnému poranění v obličeji.

Třetím do party, který už byl v roli mentora, se představil útočník Jiří Kulich. 19letý útočník, jenž zářil v mládežnických kategoriích, a naposledy zažil skvělou sezonu v AHL.

Teď udělá maximum, aby se uchytil v Buffalu. „Pro mladé hráče je takový kemp opravdu super. Je to velká motivace. Když jsme proti klukům z NHL hráli, tak i když hráli na půl plynu, měl jsem hroznou radost, když jsem je třeba obral o puk. Byl to zážitek a motivace,“ hlásí stříbrný medailista ze šampionátu dvacítek.

A jedna z budoucích hvězd seniorské reprezentace. Třeba už na šampionátu v Praze v příští sezoně.

V Říčanech na ledě se možná prohánějí i další budoucí hvězdy.