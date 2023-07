Port sleduje Karlssona a zlepšuje ho Šmíd: Na modré se nenahazuje, pohyb!

Hodně času mu věnoval Ladislav Šmíd. V Kanadské juniorce pomáhal s jeho rozvojem. Hokej v podání Vojtěcha Porta (17) má místy divoké prvky ve stylu Erika Karlssona a dalších ofenzivních démonů. Vezme puk a jede. Jeden kužel, druhý, nazdar Franto, nahrávka. Pozor, to byli protihráči. Mladý český bek zkoušel bránit Connora Bedarda a sleduje hvězdy, aby se posouval. „Snažím se na modré taky pracovat, ne jen hodit puk do rohu, ale něco vymyslet, ať jsou z toho šance pro spoluhráče,“ říká.

Na pohled působí jako zakopaný diamant. Najít, vybrousit, vyleštit a pak se uvidí. Vojtěch Port se účastnil teď kempu české dvacítky ve Finsku. Na posledním draftu na něj ukázal Anaheim (161. místo), ale reprezentační akce ho spíš míjely. Pár zápasů za výběr do sedmnácti let a šlus.

Přitom jeho hokejový vývoj míří směrem, že podobné hráče byste klidně kupovali po kilech. Na útočné modré bezhlavě nepálí, ale pracuje v pohybu s kotoučem, vytváří pozice. Snaží se najít cestu, kterou nečekáte. A doma zůstává pod radarem? „Poslední Hlinka-Gretzky Cup mě minul kvůli tomu, že jsem ještě neměl platnou druhou dávku očkování, když se odlétalo. O mistrovství světa do osmnácti let jsem zase nemohl zabojovat kvůli zranění, trápilo mě rameno. Mám šílenou motivaci se dostat na dvacítky, strašně bych tam chtěl jet,“ vysvětluje sedmnáctiletý obránce.

Pochází z Jihlavy, v mládeži si zahrál i za Spartu, kde se mu hodně věnoval bývalý obránce Pavel Šrek. Před rokem vyrazil do WHL, kde plánuje strávit i příští ročník. „Snažím se podporovat útok, ale hlavně si zakládám na práci v obraně. Když si ji splním, rád bych i podporoval ofenzivu,“ zkusil charakterizovat sám sebe.

„Snaží se“ zní ale možná až moc pokorně. On se v téhle disciplíně výrazně posouvá, zlepšuje ji. S pukem je silný. Když si projedete záběry z WHL, narazíte na akce, kdy projel celým hřištěm, nebo útočným pásmem kroužil a hledal pozici pro někoho dalšího. „Sledoval jsem hodně hráče, jako jsou Erik Karlssona a další. Snažím se na modré taky pracovat, ne jen hodit puk do rohu, ale něco vymyslet, ať jsou z toho šance pro spoluhráče,“ spustí.

Tenhle styl samozřejmě přináší dost velké riziko. Když selžete, je ztráta vidět. Když selžete takhle dvakrát, působíte jako kaskadér. „Na začátku jsem dělal hodně chyb,“ připouští Port. „Někdy mi puk přeskočil hokejku a soupeř ujel, nevycházelo to. Ale pak přišel zlom. Nepřestával jsem, zkoušel všechno dokola a chyby přestaly. Podle situace se vždycky snažím přijít s nejlepším řešením,“ přibližuje svůj hokejový pohled.

Odstraňování chyb? Pomohl dril: „V tréninku jsem to zkoušel pořád dokola a po něm taky. Pořád jsem piloval všechno možné, postupně se všechno přeneslo do zápasu.“ Velkou roli tady hrál i Ladislav Šmíd , rozvojový trenér Edmontonu Oil Kings.

Jak před Portem zazní jméno bývalého reprezentačního obránce, rozzáří se: „Láďa mi hodně pomohl. Po tréninku jsem s ním pracoval na uvolněních na modré čáře, jak si udělat prostor pro sebe. Super trenér.“ Dost i tím, jak dovede s mladými svěřenci komunikovat. „Umí se do hráče skvěle vcítit, najednou cítíte, že je až váš spoluhráč, hodně jsme hokej probírali. Dost hodin jsme strávili s ním u videa, rozebíral s námi, jak být lepší, jak vychytat detaily. Za to všechno mu strašně děkuju.“

Když vidíte, co Port umí, je za tím i Šmídova práce. „Právě mě podporoval, ať si na ledě věci dovolím. To vám taky strašně pomůže.“

Mladičkého zadáka čeká od léta znovu WHL, dá si druhý rok v Edmontonu. Předtím si střihne ještě velký kemp v Anaheimu, kam dorazí i mladé hvězdy z NHL Trevor Zegras nebo Troy Terry. „Těším se šíleně. Už teď na development kempu byli třeba Leo Carlsson (celková dvojka draftu) nebo Olen Zellweger, nejlepší obránce WHL, podle mě i nejlepší bek všech kanadských juniorek. Bylo skvělé tam být taky, zkusit něco okoukat, co bych mohl použít i v mé hře.“

Dobře chápe, že se musí ještě dost posouvat, aby k sestavě patřil jednou taky. Hora práce před ním. Nebo spíš velehora. Rád by v první řadě navázal na Davida Jiříčka nebo Stanislava Svozila a dostal se do nominace na zimní MS do 20 let. „Sledoval jsem české kluky v juniorkách, Svozka nebo Špaček? Viděl jsem je, hrozně se posunuli. Proti Svozkovi jsem hrál, roste z něj výborný hráč, tahle liga beky připraví na další krok,“ líčí Port.

A když hrál ve WHL proti Svozilovi, zkusil si k tomu i bránění borce, který už teď plní titulky zámořských webů. Za Reginu Parts totiž hrál Connor Bedard, jednička posledního draftu. Budoucí eso NHL.

Jestli vás zajímá, jak na něj... „Těžce,“ vypálí Port.

„Hlavně je nepředvídatelný, nevíte, co udělá. Z čehokoliv udělá šanci, brání se obtížně,“ pokračuje. Co se týká taktiky, že mu zkusíte vyhučet díru do hlavy, trochu se chytá. „Když na něj mluvíte během střídání, trochu se občas chytne, odpoví, není plně koncentrovaný. Ale snáší to dobře, když si vezmete, jaký na něj je tlak a že nějaké popichování poslouchá na ledě pořád,“ končí Port.

Čeká ho dřina, aby si proti Bedardovi ještě v příštích letech zahrál. Ten z NHL dolů jen tak nepůjde, aby si to s ním zase rozdal, bude muset za ním.