Český obr skončil s NHL a je o něj zájem: domů, do Pardubic nebo...

Chcete někdo v extralize do sestavy dva metry a sto kilo? Jasně, že ano. Jáchym Kondelík rozvázal smlouvu s Nashvillem a obrovitý třiadvacetiletý útočník je nyní volný. Minulý ročník odehrál na farmě v AHL, předtím působil čtyři roky na univerzitě v Connecticutu. Nyní by se měl vydat do Evropy, stojí o něj i několik klubů z extraligy.

Kondelík patří do stejné generace jako Martin Nečas, Martin Kaut nebo Filip Zadina. S touhle partou objížděl reprezentační akce a stejně jako oni se snažil probít do NHL. Poslední část plánu nevyšla, i když ho v roce 2022 podepsal na dva roky Nashville. Z farmy si ho klub nevytáhl, takže po kempu došlo k rozvázání kontraktu.

Dvoumetrový centr, který je silný v předbrankovém prostoru a má velmi slušné defenzivní instinkty, extraligu zajímá. „Hodně lidí mi říká, že hraju styl hokeje menšího hráče než hráče s mojí postavou, takže na tom teď pracuji, abych co nejvíce využíval své postavy,“ prozradil před v rokem v rozhovoru pro klubový web Českých Budějovic. Bez práce určitě dlouho nezůstane, navíc možností pro něj může být i Skandinávie. Zájem by podle informací iSport.cz měl mít právě Motor, což dává i logiku z pohledu, že by se jednalo o návrat domů. Sice se narodil v Hannoveru, ale důvodem je, že jeho otec dřív chytal a v letech 1998-2017 působil v nižších soutěžích v Německu.

Jáchym Kondelík postupoval mládeží na jihu Čech do jara 2016, pak se vydal bít o NHL. Přes USHL se dostal na Univerzitu Connecticut, kde v poslední sezoně dělal kapitána. Motor už přišel o Lukáše Sedláka, který kývnul na pětiletou smlouvu v Pardubicích, hodně by pálilo, kdyby se příběh opakoval.

Protože když už je řeč o Pardubicích? Na pohled se zdá, že na narvanou soupisku se už nikdo nevejde, tím spíš do útoku ne. Ale taky jsou ve hře. Kondelíka totiž velmi dobře zná trenér Václav Varaďa z mládežnických reprezentací. Hodil by se i do jeho pojetí hokeje, navíc Dynamo plánuje postupně omlazovat, klíčovým útočníkům je kolem třiceti a víc. Po sezoně by měly končit kontrakty Davidu Ciencialovi, Robertu Říčkovi, Mateji Paulovičovi a Adamu Musilovi, takže v ofenzivní linii nastane pohyb.

Hráč typu Kondelíka by se Varaďovi podle zdrojů iSport.cz líbil a nebude k dispozici za rok, na trhu je teď. Pardubice kolem něj budou brousit taky.

Do stejné kategorie by pak měly spadat ještě Třinec a Vítkovice. Ocelářům by se hodila mladší verze Tomáše Marcinka, který odešel do Komety. A Vítkovice? Centra shánějí už přes rok, kolem klubu znějí i hlasy, že podpis Valentina Claireauxe byl jen pojistkou, kdyby se nepodařilo pak ulovit nikoho, kdo vypadne se startem NHL ze soupisek a nebude se mu chtít na farmu. Dvoumetrový habán do téhle skupiny přesně zapadá.

Díky tomu, že Kondelík má velmi atraktivní parametry, si ho dovedete představit prakticky v každém klubu extraligy. Ale největší aktivitu by nyní měla projevovat zmíněná čtyřka.