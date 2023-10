Český útok v Lize mistrů: Tři postupy i špička bodování. Kdy hrozí kolize?

Vítkovičtí hokejisté stvrdili postup do osmifinále play off Ligy mistrů výpraskem Ingolstadtu • facebook.com / HC Vítkovice Ridera

České kluby v hokejové Lize mistrů šlapou. Do play off mezi šestnáct nejlepších postoupily Pardubice, Vítkovice i Třinec a na špici kanadského bodování jsou třinecký Libor Hudáček (6 zápasů - 4+6) a vítkovický Dominik Lakatoš (6 zápasů - 4+5). Pardubice se v osmifinále Champions Hockey League střetnou s finským Ilves Tampere, Vítkovice s Lahti Pelicans a Třinec se švédským klubem Skelleftea AIK. Play off už se hraje klasicky na dva zápasy doma/venku. Termíny jsou 14. nebo 15. listopadu a 21. nebo 22. listopadu. Všichni čeští zástupci začnou doma.

„Jsme rádi, navzdory cestování, že máme zahraničního soupeře,“ komentoval třinecký trenér Vladimír Országh. „Zápasů proti českým mužstvům bude ještě dost a Ligu mistrů si chceme užít i z pohledu, že budeme hrát proti kvalitním top týmům z Evropy. Byl bych rád, kdybychom se třeba s Pardubicemi setkali až někde dál.“

Tři ze tří. To vůbec není pro české kluby špatná vizitka. Třeba i vzhledem k tomu, že úřadující finský mistr a obhájce loňského vítězství v CHL - Tappara Tampere, se do play off nedostal. „Před základní části byl jednoznačný cíl postoupit, to se podařilo,“ přitakal Vladimír Országh. Podobně uvažovali i v dalších klubech. „Bylo to poučné, některé zápasy jsme odehráli velmi solidně, z jiných jsme mohli vytěžit více. Celkově to zatím hodnotíme pozitivně, není slabého mužstva v Lize mistrů.“

O tom se v poslední bitvě přesvědčily i Pardubice. Extraligový lídr sice vzal do Belfastu výrazně omlazenou sestavu, aby před páteční bitvou s Třincem pošetřil opory, ale i tak chtěl v Irsku vyhrát. Padl 2:3. „Nebyli jsme od začátku nastavení v hlavě,“ krčil rameny Martin Kaut, který si v jedné formaci zahrál s bratrem Tomášem. „Bylo tam hrozně přečíslení, celkově nám to nevyšlo. Hrát takhle v pátek proti Třinci, dostaneme mnohem víc gólů. Víme, že to nebylo ono.“

Na druhou stranu, tým Václava Varadi měl už postup jistý. V osmifinále si zopakuje bitvu s finským Ilvesem Tampere. V zahajovacím duelu CHL s ním Pardubice doma padly 1:3. Ilves má na soupisce hned devět (!) Čechů, přičemž Šimon Stránský je v bodování soutěže po základní části celkově sedmý (5 zápasů - 1+7).

Kromě Stránského za Ilves hrají brankáři Jakub Málek, Patrik Hamrla a Ondřej Bizoň, obránci Dominik Mašín a David Svozil a útočníci Petr Kodýtek, Ondřej Kos a Jakub Kos.

Také Vítkovice narazí na známého soupeře. V Lahti nedávno prohráli 0:4. „Tehdy jsme byli nedisciplinovaní,“ připomněl trenér Miloš Holaň. „Dali jsme soupeři čtyři přesilovky a on z nich vstřelil tři góly. Byli jsme pomalejší, nevyhrávali souboje, byli jsme zakřiknutí a v rychlosti jsme nestačili. Bylo tam hodně věcí, které nám nešly, hlavy nebyly nastavené. Věříme, že v play off to bude mnohem lepší.“

Také Oceláři mají se švédskou Skellefteou poměrně čerstvé zkušenosti. S aktuálně druhým celkem švédské ligy hráli v CHL před rokem dva vyrovnané zápasy (venku 2:3pp, doma 4:5). „Čeká nás těžký soupeř, ale chceme jít dál,“ hlásí útočník Libor Hudáček, který ovládl bodování základní části. Díky třem bodům (1+2) proti Aalborgu přeskočil Dominika Lakatoše.

„Neberu to nijak zvláštně, ale jsem rád, že mi to lepí,“ usmíval se Hudáček. „Asi mi Liga mistrů sedí, budu muset udělat vše pro to, aby se mi tak dařilo i v extralize.“ Hudáček připustil, že po vlažnějším rozjezdu Ocelářů se celý tým dostává do lepších obrátek. „V létě ještě nejsme pořádně rozehraní a zápasy jsou pro nás, starší mužstvo, těžší. Jak se postupně dostáváme do herní pohody, je to, nechci říct jednodušší, ale lepší a lepší. Doufám, že to tak půjde i dál.“

Play off CHL se hraje podle nastaveného „pavouka“. Pokud Třinec a Vítkovice postoupí, potkají se v semifinále. Pardubice by pak Ridera i Oceláři mohli potkat až ve finále.