Vrbata o hokeji po kariéře i šancích dvacítky: Těžké výsledek zopakovat

Má za sebou více než tisíc zápasů v NHL, kde oblékal dresy hned sedmi týmů. Nejlepší roky ale Radim Vrbata prožil ve Phoenixu, nynější Arizoně. Po kariéře se pak přesunul do funkcionářských pozic. V Mladé Boleslavi byl pět let v pozici sportovního ředitele. „Mám hodně aktivit. Něco v hokeji, něco mimo něj. Máme tři děti, takže to mě zaměstnává asi nejvíc. Nenudím se,“ prozrazuje.

I po konci v Mladé Boleslavi se hokejovým věcem věnuje nadále. O co konkrétního se jedná, ale bývalý český reprezentant prozradit nechtěl. „Zatím bych to ještě nespecifikoval.“

Mistra světa z Vídně 2005 mohli diváci minulou sobotu vidět po dlouhé době i přímo v akci. Zúčastnil se totiž výročního utkání ke 120 letům Sparty. Jinak si ale zahrát téměř nechodí. „Tohle byl po dlouhé době nějaký zápas, se kterým jsem souhlasil, nebo na který jsem kývnul. Jinak jsem čtyři roky trénoval děti, takže jsem na ledě byl. Letos od srpna jsem na něm ale nestál, takže jsem šel z voleje,“ vysvětloval.

Psal se rok 2001 a český hokej byl na úplné špici. Vozil medaile jak ze seniorských, tak i z juniorských šampionátů. A právě u poslední zlaté z dvacítek byl i Vrbata. Tehdy to pro fanoušky nebylo velké překvapení, spíše naopak běžná věc. Z vítězství se totiž radovalo Česko i rok předtím. Tehdejší trenér Jaroslav Holík dokázal to, co nikdo před ním a zatím ani po něm. Obhájit titul.

Dnes je to téměř nepředstavitelné. Za obrovský úspěch, se považuje jakákoliv medaile, někdy i postup ze čtvrtfinále. Jaký to skok oproti období z přelomu století.

Poslední šampionát se sice výběru Radima Rulíka povedl na výbornou, když po 18 letech získal medaili, konkrétně stříbrnou. Většina lidí si ale klade otázku: Nebyla to náhoda? Bude se to dařit i nadále? Odpovědí je, že spíše ne.

„Myslím si, že bude těžké výsledek zopakovat. Minulý rok se sešel dobrý ročník,“ přiznává Vrbata. Podle něj mohlo hrát ku prospěchu i to, že vlivem covidu se šampionát z přelomu roku 2021/22 dohrával až v srpnu.

„Výhoda byla v tom, že se ještě předešlé mistrovství dohrávalo i v létě. Takže kluci to měli během půl roku podruhé. Podle mě to hrálo do karet i trenérům, kteří tam měli hodně hráčů z léta a přinesli to, co chtějí hrát i do lednového turnaje,“ vysvětloval majitel 623 bodů z NHL.

Juniorský hokej sleduje. Že by ale měly české výběry pravidelně opakovat podobné úspěchy, nepředpovídá. „Dlouhodobě si myslím, že mládežnické týmy, osmnáctka nebo dvacítka, jsou v úpadku, než že bychom měli někde bojovat o medaile.“

Důležitou zprávou pro trenéra Patrika Augustu je, že na turnaj dorazí i Jiří Kulich. Největší hvězda dvacítky sehrála klíčovou roli už při zisku stříbra a aktuálně v AHL prokazuje skvělou formu. Dokonce se díky marodce Buffala český útočník podíval do hlavního mužstva a odehrál jedno utkání.

Ovšem i přes jeho přítomnost bude obhajoba stříbra velmi náročná. „Laťka je z loňského roku nastavená vysoko. Těžko tipovat. Hraje se to tentokrát v Evropě, na větším hřišti. Takže to bude trochu o ničem jiném. Co se týče našeho výběru, tak to musí vzít kluci zápas od zápasu a výkony směřovat směrem ke čtvrtfinále,“ myslí si Vrbata.