Bratři Zábrodští exkluzivně o otci: Šéf i doma, ale maminka také. Kdy bylo zle?

V žilách jim proudí krev jedné z největších ikon českého hokeje. Vladimír (73) a Jan (71) Zábrodští, kteří podobou nezapřou otce Vladimíra, jsou dodnes hrdí, co legendární „Šéf“ dokázal. Když byli Spartou pozvaní na výroční oslavy 120 let od založení klubu, neváhali. „Je to ocenění toho, co táta všechno udělal,“ přiznali. Prostřednictvím Pražanů oba pánové exkluzivně pro deník Sport a web iSport.cz zavzpomínali, jaký byl „Vovka“ rodič, na hokejové začátky v Praze i život ve Švédsku, který spojili s tenisem.