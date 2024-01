Dopingový skandál v Ufě. Sabotáž?! Vysvětlení klubu nevěří ani Rusové

Zemí, kterou v minulosti několikrát usvědčili ze státem řízeného dopingu ve sportu, otřásá dopingová kauza. Zvláštní situace, o níž však i v Rusku nemohou mlčet. 37 hokejistů Tolparu Ufa hrající ruskou Mládežnickou hokejovou ligu (MHL) mělo pozitivní test na meldonium.

Rozporuplný lék působící na kardiovaskulární systém, který má údajně zlepšovat vytrvalost, zlepšovat výkon a pomáhat při regeneraci, patří na mezinárodní sportovní úrovni (včetně NHL) mezi zakázané látky. V postsovětských státech je ale populární, u Rusů obzvláště. Kvůli užití meldonia byla například potrestána někdejší tenisová hvězda Maria Šarapovová.

Jak uvádí web gazeta.ru, vyšetřování Ruského antidopingového úřadu už se rozběhlo. Většina pozitivně testovaných hráčů je přesvědčena, že jim meldonium přidal kondiční trenér Igor Zagretdinov jako vitamíny.

Lék meldonium má údajně zlepšovat vytrvalost, zlepšovat výkon a pomáhat při regeneraci. Na mezinárodní sportovní úrovni je zakázaný. V Rusku je ovšem populární







Člen realizačního týmu Tolparu tvrzení hokejistů popřel a ujistil, že všechny doplňky stravy řeší s klubovým lékařem. Doktor si měl pro změnu ještě před prvními pozitivními testy postěžovat generálnímu řediteli klubu na trenérovu nekontrolovanou distribuci pilulek a doplňků stravy hráčům.

I kdyby kouč svými argumenty náhodou někoho přesvědčil, ještě podivnější je vyjádření vedení juniorského týmu, který je součástí organizace Salavat Julajev Ufa. Podle výkonného a sportovního ředitele se zakázaná látka dostala hokejistům do těla kvůli sabotáži. Viníkem může být údajně hráč, který kvůli tomu, že se nedostal do týmu, přidal meldonium do vody.

Příliš nepřesvědčivé verzi klubového vedení se nechce věřit ani zástupcům Rusady, kteří Tolpar v souvislosti s užitím meldonia řešili už začátkem dubna minulého roku. Tehdy bylo pozitivně testováno sedm hokejistů, ale není vyloučeno, že jich už před rokem mohlo být klidně víc.