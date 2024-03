Unikátní fotka: 11 Art Ross Trophy! Jágr potkal krále i staré známé

PŘÍMO Z PITTSBURGHU | Bylo to hvězdné setkání. Současného krále NHL. A toho někdejšího, který si v devadesátých letech podmanil ligu jako teď právě on. Connor McDavid a Jaromír Jágr. „Je to úžasný hráč. Všichni jsme mohli vidět, co dokázal,“ řekl o legendě, která má vyvěšený dres 68 pod střechou, útočník Edmontonu. K setkání, u něhož nechyběl reportér iSport.cz, došlo po utkání v PPG Paints Areně, v němž Oilers vyhráli 4:0. Třetím do party byl Leon Draisaitl, kanonýr s českými kořeny.