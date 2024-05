Moták nejlepším koučem v Evropě? Šanci na cenný triumf má i Ticháček

Tuzemský hokej živí velkou naději na prestižní triumfy. Navíc o nich rozhodují fanoušci, takže je solidní šance konečné resumé ovlivnit v takříkajíc extraligový prospěch. Kdo všechno je ve hře?

Aliance evropských hokejových klubů (EHC) vyhlašuje následující kategorie:

Klub sezony

Trenér sezony

Mladý hráč sezony

Hráčská osobnost sezony

Ve všech čtyřech skupinách má český hokej zastoupení. V té první jde logicky o třinecké Oceláře, ve druhé figuruje hlavní kouč vítězné družiny Zdeněk Moták, mezi největšími nadějemi do budoucna najdete kladenského Jiřího Ticháčka, o titul největší osobnosti na dálku soupeří třinecký Martin Růžička a Roman Červenka coby zástupce elitní švýcarské ligy.

Jak už bylo zmíněno, o vítězích a celkovém pořadí rozhodne přímá volba fanoušků na webu eurohockeyclubs.com. Přičemž v pátek odpoledne hlasování vyznívalo velmi optimisticky: kdyby se volba zastavila nyní, na slavnostním banketu Fenix Outdoor & Warrior Euro Hockey Awards v Praze 11. června by odešli s cenou Zdeněk Moták, zároveň i Oceláři Třinec a Jiří Ticháček.

Nominace EHC v jednotlivých kategoriích a stav hlasování v pátek 14:30.

Mladý hráč sezony (podle abecedy)

Ville Koivunen (Kärpät Oulu) - 23 %

Šestý v bodování (56) finské ligy ve dvaceti letech, nejlepší průměr bod/zápas v play off

Jonathan Lekkerimäki (Örebro) - 6 %

Nejvíce gólů (19) a bodů (31) mezi hráči U20 ve švédské lize, MVP na MS do 20 let

Jani Nyman (Ilves Tampere) - 16 %

Druhý ve finské lize v gólech (26) a bodech (43) mezi hráči U20

Axel Sandin-Pelikka (Skellefteä) - 22 %

Vyhrál ocenění Nejlepšího obránce švédské ligy v 19 letech, klíčový hráč v cestě za titulem

Jiří Ticháček (Kladno) - 32 %

Nejvíce asistencí (30) a bodů (43) v české extralize coby devatenáctiletý hráč

Trenér sezony

Rikard Grönborg (Tappara Tampere) - 30 %

Vítěz finské ligy i její základní části v první sezoně u mužstva

Zdeněk Moták (Třinec) - 32 %

Druhý titul s Oceláři v řadě, podruhé za sebou Trenér sezony v extralize

Robert Ohlsson (Skellefteä) - 19 %

Postupný progres během tří sezon, vrcholící titulem ve švédské lize a finále Champions League

Thomas Popiesch (Fischtown Penguins) - 11 %

Od postupu do DEL v roce 2016 dovedl tým k prvnímu místu po základní fázi a do finále play off

Geoff Ward (Lausanne) - 8 %

Za poslední sezonu a půl vytáhl švýcarský celek z jedenácté příčky až do finále NL

Klub sezony

Fischtown Penguins - 12 %

S limitovaným rozpočtem se za posledních osm let vytáhl až do finále play off německé DEL

HK Nitra - 2 %

Do play šla z osmého místa, cestou k titulu vyřadila tři nejlepší týmy slovenské soutěže

Oceláři Třinec - 33 %

Pátá mistrovská korunovace v řadě, šesté finále po sobě. V sedmých zápasech bilance 7:0.

Skellefteä AIK - 22 %

Sice první titul za posledních deset sezon, ovšem ve skromných podmínkách vždy mezi elitou

Tappara Tampere - 32 %

Potřetí v řadě zlatá ve finské lize, v posledních 12 letech pátý titul, nikdy ne horší než čtvrtá

Osobnost sezony

Uděluje se hráči, který během kariéry zkombinoval vysoký standard herních schopností se sportovním duchem, obětavostí i veřejně prospěšnými akcemi

Roman Červenka (Rapperswil-Jona) - 15 %

Kapitán Lakers i národního týmu, jenž je ve 38 letech stále schopný produkovat v NL 40 a více bodů

Valterri Filppula (Servette Ženeva) - 35 %

Člen Triple Gold Clubu, zisk 10 bodů ve 13 utkáních Champions League ve věku 40 let

Beat Forster (EHC Biel) - 7 %

Ve věku 41 let stále pevný jako skála na modré čáře, mentor mladých hráčů Bielu

Linus Omark (Lulea HF) - 11 %

Majitel 40 bodů po návratu do mateřského klubu, jen rok po švýcarském titulu s Ženevou

Martin Růžička (Oceláři Třinec) - 32 %

Sedminásobný extraligový šampion, ve 38 letech lídr týmu, šestý v historickém bodování soutěže