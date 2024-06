Hokejové volby ONLINE: Svaz si volí nové vedení. Hadamczik bez soupeře

Politická hra o moc v českém hokeji se chýlí ke konci. Dnes se rozhoduje, kdo bude na další čtyři roky ve vedení Českého svazu ledního hokeje. Od 11 hodin se na konferenci ČSLH konají volby svazového prezidenta a nového výkonného výboru. V případě hlasování o novém šéfovi je v podstatě rozhodnuto, Alois Hadamczik obhajuje post bez jediného protikandidáta. Zajímavé bude ovšem sledovat, kdo bude zvolen do výkonného výboru, do kterého by se rád dostal také majitel Pardubic Petr Dědek. Redaktoři Sportu budou u toho. ONLINE přenos z konference sledujte na iSport.cz.