První Čech ve vedení týmu americké juniorky: Z Benáka jsou u vytržení

V zámoří se nenápadně dere dopředu potenciální budoucí funkcionář z Česka. Do vedení nejvyšší americké juniorské soutěže USHL bude moct nakouknout Adam Jonák (30). Český trenér a skaut se v lize jako první z krajanů stal asistentem generálního manažera. Za tým Youngstown Phantoms bude navíc od nové sezony hrát talent Adam Benák. Oba se dobře znají z Plzně. „Chtějí se o něj co nejlépe postarat,“ ujišťuje muž, jenž v klubu povede i skauting pro Evropu. V rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz rozebírá, čím zaujal, co na nové adrese očekávají od tahouna české osmnáctky či důležitost spojení hokeje se studiem.

Prozraďte, jak se vám povedlo dostat se k takové práci?

„Čirou náhodou. Na konci července jsem v Praze organizoval akci pro evropské kluky, kde se mohli ukázat. Bylo tam zhruba 80 hráčů a 12 gólmanů a šlo o určité sblížení s univerzitním hokejem. Měl jsem tam i trenéry z NCAA, ale i dvě trenérky holek z Delaware a Sacred Heart University. Zároveň tu byl i hlavní trenér Youngstownu (Ryan Ward) s kolegy. Říkal mi, že se mu líbí, jak byla akce zorganizovaná, ale i talent těch evropských kluků. Nabídl mi práci.“

Tušil jste při nabídce, o jakou práci by mělo jít?

„Ne, nejdřív jsem vůbec nevěděl, co to bude za práci. Napadl mě skauting, takže jsme nějak komunikovali a oni pak přišli s nabídkou, že by ze mě udělali asistenta generálního manažera a ředitele pro evropský skauting.“

Předpokládám, že jste hned kývl, nebo ne?

„Samozřejmě jsem to hned s nadšením přijal. Pro mě je to něco osobního. Můj praděda byl v podstatě generální manažer v Holoubkově, odkud pochází naše rodina, a s nejnižším rozpočtem se dostal až do československé nejvyšší ligy. Také jsem 12 let studoval v Americe. A když už jsem věděl, že mám po hokejové kariéře, mým snem bylo vždycky stát se generálním manažerem NHL.“