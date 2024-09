Pastrňák měl velké léto: Zlato jsem potřeboval. A teď boj o Stanley Cup!

V květnu jeho gól dostal Česko do absolutní nirvány. Gól Davida Pastrňáka rozhodl finále MS v Praze a autor pak klouzal po kolenou směrem ke středu hřiště. Teď se vrátil do O2 areny při exhibici, kdy jeden tým skládal on a druhý Jakub Voráček. Jeho parta nakonec prohrála 5:8, ale hlavní mise zněla jinak. Vybrat peníze na dobrou věc, pobavit lidi.

Při rozhovoru seděla jedna z největších hvězd NHL za stolem v hotelu, kde reprezentace při MS v Praze přespávala. David Pastrňák se lokty opíral o zasklené puky, které připomínaly fragmenty ze zlatého turnaje. Přečíst jste si mohli důležité detaily a taky pár blbinek.

Třeba, že hokejisté při MS snědli celkem 300 kilo brambor a 350 kilo těstovin. „To je hezký,“ usmál se útočník a rozhlédl se po dalších nápisech. „Na tomhle je napsaný, že vítězný gól finále vstřelil David Pastrňák v 50. minutě,“ přečetl v dobré náladě.

Populární byl v Česku vždycky, fanoušci eso Bostonu zbožňují. Jedna věc je bezprostřednost a fórky. Druhá, že prostě umí. Teď obě věci dejte dohromady. „Největší skok přišel po bronzové medaili z Tampere v roce 2022 a pak určitě teď po Praze. Vím, že jsem tady málo, takže chápu, že když mě potkají na ulici, tak jim můžu udělat radost jenom fotkou nebo jen pozdravit. Ale ne že by mi to vadilo, tak to prostě je,“ srovnává se s popularitou.

Někdy se rozsvítí tvář i jemu. „Jednou jsem vystoupil z auta, byl tam člověk, jenom pozdravil a hned mi říkal, že jsem mu udělal nejlepší den. Do té chvíle ho měl úplně na hovno a že se to teď změnilo,“ popisoval Pastrňák. „Přitom jsem nic neudělal. Bylo to příjemné a úsměvné. Dětem rád udělám radost, když se přijdou vyfotit. Jsme malá země, čím víc úspěšných sportovců, tím líp,“ naučil se pracovat s popularitou.

Zápas hvězd byl pro něj určitou čárou v přípravě na novou sezonu. Ale úplně to neznamená, že by od teď bombarďák s číslem 88 začal spát jen v pyžamu Bruins a nebyla s ním o ničem jiném řeč. „O sezoně většinou nepřemýšlím, dokud nepřiletím za moře. Spíš se soustředím na přípravu, abych dorazil nachystaný. Moc daleko se teď nedívám. Až přiletím do Bostonu, tam už pak na mě myšlenky na NHL padnou,“ popisoval svůj režim.

Dokud bude hrát, jedna věc se nezmění. Vždycky už na něm bude tlak, že má způsobit zázrak, doručit medaile, trofeje. Úděl výjimečných hráčů, se kterým se potřebujete naučit na vrcholu žít. S jeho příletem na MS stoupla v Česku zlatá horečka, v Bostonu zase věří, že jeho dělovky a klid vystřílí Stanley Cup. „Člověk si potřebuje odpočinout, jak v hlavě, tak fyzicky,“ přikývl Pastrňák. „A hlavně trávit čas s rodinou, vychutnat si domov, ať je to Česko, nebo Švédsko. Je důležité si to tady užívat a vypnout hlavu,“ přidal.

Věří, že ho šampionát v Praze posunul, aby byl v kariéře ještě dál: „Mistrovství pomohlo, potřeboval jsem zlato v kariéře. Hraju za mořem deset sezon, tohle je moje první výhra. Beru ji jako velkou motivaci do dalších sezon, abych zabojoval o Stanley Cup.“ Tohle v Bostonu uslyší hodně rádi.

Útočník se za moře vydá s psychikou naladěnou na ty nejlepší hodnoty. „Na takové léto nikdy nezapomenu. Měl jsem dvě krásné akce. Všechno se vydařilo na jedničku,“ usmál se. Nejdřív si na krk pověsil zlatou medaili, pak se v Chorvatsku oženil s přítelkyní Rebeccou.