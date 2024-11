Další krach, kouč Růžička skončil v Mostě. Nabídkám je otevřený

V Mostě se narodil, takže to pro něj byla srdcovka. Ovšem mužstvu se příliš nedařilo. Sice už byl na druhou ligu zvyklý z Ústí nad Labem, jenže tady to bylo ještě komplikovanější. Kádr nebyl příliš konkurenceschopný, navíc hráči, amatéři, nestíhali tréninky. Museli chodit do práce.

Tým v sezoně vyhrál pouze pět utkání, naposledy prohrál vysoko 4:8 s Kralupy. Což bylo poslední utkání, v němž byl Růžička na střídačce. „Dohodli jsme se na ukončení spolupráce,“ uvedl Lukáš Bednařík, šéf klubu s tím, že se jednalo i o zdravotní důvody. Jeho asistent Jindřich Kotrla by měl zůstat.

Růžička neprožívá profesně ideální období. V minulé sezoně působil v bratislavském Slovanu, jenže ani tam příliš dlouho nevydržel. Převzal ho v září, ale po necelých třech měsících skončil. Bylo to pro něj první zahraniční angažmá.

Kapitán olympijských šampionů z Nagana vedl bratislavský Slovan ve 22 zápasech, z nichž desetinásobný slovenský mistr vyhrál devětkrát. Potom se jejich cesty rozešly.

V nové sezoně tedy využil toho, že ho oslovil Most. Růžička má k regionu blízký vztah, navíc tam žije. Teď si však bude muset hledat jinou štaci. Opět.

61letý kouč dovedl národní tým ke dvěma titulům (2005 a 2010), dvakrát vyhrál extraligu se Slavií (2003 a 2008). Vládne extraligovým statistikám mezi trenéry.

Ovšem v posledních letech už jeho renomé klesá. Nedávno se v jeho souvislosti mluvilo o možnosti převzít Pardubice, jenže vedení klubu se od toho distancovalo.

Růžička je dalším nabídkám otevřený. I když se nedá předpokládat, že by vzal opět nějakou z prostředí druhé ligy. Chce profesionálnější prostředí.

Je otázka, od koho dostane šanci.