Rusko si „lebedí“ ve své bublině. Akce s Bělorusy? Lepší než MS, míní kouč

Trenér ruské reprezentace do 25 let Roman Rotenberg domlouvá svým svěřencům • profimedia.cz

Ruský oligarcha Roman Rotenberg vedle sborné do 25 let vede i svůj Petrohrad • profimedia.cz

Bezmála tři roky už hokejový svět dál funguje bez účasti Ruska poté, co zahájilo vojenskou invazi na Ukrajinu. A co Rusové? Na první pohled byste řekli, že jim odstřihnutí od mezinárodního hokeje snad ani nevadí. Ve své izolované bublině si zřejmě až lebedí, jak ukázal poslední Channel One Cup a výroky trenéra sborné Romana Rotenberga. Jeden z oligarchů napojených na Vladimira Putina po ovládnutí turnaje, kterého se účastnilo Bělorusko, Kazachstán a výběr KHL, v podstatě povyšoval akci nad mistrovství světa. Došlo i na porovnání s NHL a jejím blížícím se Turnajem čtyř zemí.

Ne, ruský hokej očividně o sobě nepřestává mít vysoké mínění. Jinak tomu není ani poté, co kvůli rozpoutání války na Ukrajině chyběl už na třetím světovém šampionátu v řadě. Každopádně se zdá, že Rusům na tom ani tak moc nezáleží, i když je pravděpodobně realita jiná. Podle tamních mocných hokejových hlav, jakou je například boss a trenér Petrohradu Roman Rotenberg, si Rusko údajně umí uspořádat ještě lepší akci.

Mimořádně populární událostí má nadále zůstávat prosincový Channel One Cup, kterého se do roku 2021 účastnili i čeští hokejisté v rámci Euro Hockey Tour. Rotenberg jako kouč ruské reprezentace do 25 let, která na akci v Petrohradě vyhrála všechny tři zápasy, si po druhém triumfu za sebou na tiskové konferenci liboval, s jakou „jasnou převahou“ jeho tým uspěl postupně proti výběru KHL (4:1), Bělorusům (4:3p) a Kazachům (3:1).

„Stabilita je známkou mistrovství. Má to velkou váhu,“ rozplýval se třiačtyřicetiletý člen rodiny ruských oligarchů se silnou vazbou na režim prezidenta Vladimira Putina. A s úsměvem na rtech vyzdvihl, v jak hojném počtu se pořadatelům podařilo nalákat fanoušky. „Za celý Channel One Cup jsme shromáždili 74 tisíc diváků, včetně turnaje 3x3. Myslím si, že ani pořadatelé mistrovství světa tolik lidí nepřilákají, takže nezbývá než poděkovat našim fanouškům, že chodí na naše zápasy,“

Po povyšování ruské akce nad světový šampionát, kam si naposledy v Praze a Ostravě našlo cestu rekordních 797 727 fanoušků, si Rotenberg dovolil srovnávat Channel One Cup s akcí, která se ještě ani neuskutečnila. O Turnaji čtyř zemí, na kterém se v únoru představí hvězdy NHL z Kanady, USA, Švédska a Finska, se evidentně domnívá, že nebude mít takový úspěch u diváků. „Boston má menší arénu než Petrohrad. V Montrealu je taky menší. Tady je vaše odpověď. Z pohledu diváka je to tady lepší,“ odpovídal hokejový mocnář novinářům.

Izolace má negativní dopad, píší ruská média

Došlo i na téma s návratem Ruska na mezinárodní hokejovou scénu. Rotenberg je pevně přesvědčený, že jsou Rusové připravení vrátit se i zítra. Mají o tom svědčit i výsledky ruského týmu v posledních dvou letech výhradně jen proti Bělorusku, Kazachům či naposledy hráčům z KHL, za které mimochodem startoval i Čech Libor Šulák. Rozhodnutí dál odstřihávat sbornou od zbytku světa podle šéfa Petrohradu není pouze na Mezinárodní hokejové federaci (IIHF). A z úst vytáhl i nedávné prezidentské volby v USA, které vyhrál Donald Trump.

„K jakému datu odchází Biden? 20. ledna. Vraťme se k tomuto problému 20. ledna, a pak budeme schopni objektivně posoudit načasování návratu ruského týmu,“ řekl Rotenberg. „Jestli pomůže Trump? Položte prosím tuto otázku jemu. Já mám jiné příjmení. Nejsem Trump.“

Byť od Rotenberga a dalších mocných v ruském hokeji pravděpodobně nikdy naplno neuslyšíte, jak Rusové nutně potřebují poměřovat se s mezinárodní hokejovou konkurencí, tamní média mají střízlivější pohled. Přední sportovní weby v Rusku se shodují, že představení Ruska na výše velebeném Channel One Cupu tak oslnivé nebylo.

Podle championat.com ani akce samotná neměla takovou úroveň, jakou sborná potřebuje. Kazachstán měl do Petrohradu dorazit s nejslabším možným výběrem, se kterým prohrál všechny tři zápasy. A „hvězdný“ výběr KHL se nereprezentoval zrovna motivovaný. „Turnaj nám připomněl problémy, které v našem hokeji existují. Naši hráči potřebují kvalitní mezinárodní praxi a zkušenosti. Izolace má na ruský hokej negativní dopad. Musíme se vrátit na mezinárodní scénu,“ stojí v článku již zmíněného webu.

Podobně o posledním představení Rusů psal Sport-Express. „Od ruské reprezentace se v Petrohradu čekalo víc, pokud se budeme bavit o kvalitě hokeje. S tím se dá jen těžko polemizovat. Vybojovala sice tři vítězství, ale brilantní hokej předváděla jen čas od času,“ zaznamenali ruští novináři v článku s parametry kritiky.