Ruský špion v polském vězení: zničení vlaku pro Ukrajinu i zapálení domu

Do Polska přišel Sergejev v roce 2021. Za elitní tým Sosnovce sehrál pět zápasů, ale nastálo se do sestavy nevešel a působil v záložním celku v nižší soutěži. Po dvou sezonách se začal živit jako rozvozce jídla. K tomu si našel vedlejšák. Začal žít dvojím životem ruského agenta.

Sergejeva naverbovala ruská tajná služba FSB prostřednictvím Telegramu. Zpočátku plnil jednoduchá zadání. Například zveřejňování proruského obsahu na sociálních sítích, kam psal v tomto duchu o válce na Ukrajině nebo tehdejším americkém prezidentovi Joe Bidenovi. Za svou činnost byl placen v kryptoměně.

Později začal dostávat složitější úkoly, včetně fotografování strategických objektů jako železniční stanice nebo zbrojovka ve Slezsku. Dokonce si pronajal byt s výhledem na závod. Měl vyhledávat zařízení, která nějak souvisela s polskou armádou a NATO. Bylo mu rovněž slíbeno 10 000 dolarů, aby zlikvidoval vlak s dodávkami pro Ukrajinu.

Sergejev měl také zapálit dům a auto, jež patřily „zkorumpovanému“ Bělorusovi. Hokejista to však odmítl a v červnu 2023 ho zatkla polská policie pro podezření ze špionáže. „Nebyl to žádný James Bond,“ řekl šokovaný šéf klubu Piotr Majewski listu L´Equipe. „Až do jeho zatčení jsme o jeho aktivitách neměli tušení, nikdo by to do něj neřekl. Působil nenápadně, nebylo na něm patrné nic, co by budilo podezření, že může být špión.“

Když ho zadržela polská agentura pro vnitřní bezpečnost, našly se v jeho notebooku dokumenty týkající se militantní Wagnerovy skupiny. Sergejev byl vzat do vazby, soud ho později poslal na tři roky do vězení. Ke špionáži se přiznal, jinak by mu hrozil trest až na deset let. V květnu příštího roku by měl být deportován do Ruska.