Vokoun: Hašek na úrovni Gretzkého. Jak se potkali v NHL i za Česko

S Haškem byli spoluhráči na olympiádě v Turíně v roce 2006, kdy se však Dominátor hned v úvodním utkání zranil. „Jinak jsme se blíž nepotkali, ale mám k němu obrovský respekt. Nikdo takový už nebude,“ říká Vokoun, jenž zářil v NHL především v Nashvillu a na Floridě.

Jaký máte na Haška názor z pozice brankáře? Jakou zanechal stopu v NHL?

„Je to obrovská ikona. Pro mě je na úrovni Wayna Gretzkého tím, o kolik byl lepší než průměrný špičkový brankář. Když si vezmeme třeba Martina Brodeura nebo Patricka Roye. Hašan byl ještě jinde. Podle mě byl nejlepším brankářem v historii. Z mého hlediska o tom není sporu. Šestkrát Vezina Trophy, dvakrát Hart Trophy. K tomu i další trofeje. Odmala jsem ho sledoval, nejdřív pochopitelně jako fanoušek, potom i jako brankář. Kvalita jeho čísel i to, co všechno vyhrál, mluví za všechno. Akorát jedné věci je škoda.“

Jaké?

„Že mohl do zámoří odejít až později, po sametové revoluci. Jinak by i jeho další čísla, co se týče celkového počtu zápasů a vítězství, byla neskutečná. Pokud se však koukáme čistě na chytání, je to bezkonkurenčně nejlepší brankář, který kdy v NHL byl. Největším důkazem je to, že průměrný tým, tedy Buffalo, dokázal vlastně sám dotáhnout do finále, kde byli Sabres dva zápasy od Stanley Cupu. Přitom bez něj by se mužstvo horko těžko dostávalo do play off.“

Co říkáte na jeho dlouhodobou úspěšnost zákroků, která vyšplhala na 92,2 procent?

„Neuvěřitelné. Když se na to podíváte z dnešního hlediska, je to něco nepřekonatelného. Ani gólmani, kteří přišli po něm, se tomu zdaleka nemohou přiblížit. Ani Carey Price nebo teď Igor Šesťorkin a Andrej Vasilevskij. Hašan byl ještě jiná liga, dokázal dlouhodobě držet výkony na samé hranici. K tomu se, podle mě, už nikdo nepřiblíží. Nebo to bude mít hrozně těžký.“

Někdo z brankářů vyletí, ale nedokáže na to navázat.

„Ano. Někomu se v NHL povede jedna sezona. Ale těžko přidá další tak skvělou. V NHL je to hrozně těžký. Někdo vyletí, vyhraje Vezina Trophy, ale v dalších třech letech se trápí a je průměrný.