Politik i myslivec. Čím si Hašek prošel po kariéře? Jako byznysmen neuspěl

Byznysové aktivity rozjel už během kariéry. Nejviditelnější byla jeho firma se sportovním vybavením – Dominator. Po špatných ekonomických výsledcích skončila v roce 2008. Potom vytvořil značku Smarty a nápoje pro dobrou náladu. Vymyslel logo, osobně se podílel na vývoji drinku, vrhnul do procesu, přesně ve svém stylu, veškerou energii. Sám vystupoval v reklamních spotech. Nepodařilo se mu však proniknout do velkých řetězců, během roku 2022 značku po letech ztrátového podnikání propůjčil jinému obchodnímu subjektu a už s ní nemá nic společného.

Myslivec

Miluje přírodu. Aktivně se věnuje myslivosti, i když v posledních letech kvůli rodině trochu polevil. I tak si užívá chvíle, kdy hokejku vymění za brokovnici, helmu za klobouk a lapačku za píšťalku na krku. „Řízený odstřel je pro zvěř hrozně důležitý, stavy je třeba regulovat. Někdo by si mohl myslet, že když se jeden rok nestřílejí zajíci, že jich bude potom dvakrát tolik, ale někdy je to naopak. Navíc kdyby nebyli myslivci, bažanti už by teď ve volné přírodě vůbec nebyli,“ vysvětloval bohulibou zálibu. Miluje také lovecké psy, doma má dva. Anglického setra (Gándhí) a maďarského ohaře (Cheerio).