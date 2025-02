Dokument o Haškovi: Proč byl nejlepší? A proč se ho Chicago zbavilo?

Chcete důkaz velikosti Dominika Haška v NHL? A proč se o něm oprávněně mluví jako o nejlepším gólmanovi všech dob? Podívejte se na dokument z dílny iSport TV, která ho o něm připravila u příležitosti jeho nedávných šedesátin. Popisuje Haškovu cestu, která začala ještě předtím, než uchvátil v NHL. Protože do zámoří odcházel už jako trojnásobný držitel Zlaté hokejky a majitel čtyř medailí z mistrovství světa. Dokument připomíná klíčové přesuny i lidi, kteří Dominátora, šestinásobného držitele Vezina Trophy, ovlivnili.

Na konci ledna oslavil Dominik Hašek , olympijský šampion z Nagana i dvojnásobný vítěz Stanley Cupu, jubilejní šedesáté narozeniny. Při této příležitosti zavítal do redakce deníku Sport k unikátnímu rozhovoru.



Zároveň jsme připravili redakční mini-dokument o kariéře hvězdného brankáře. Vyhrál, co mohl. Jeho sbírka celé spousty individuálních i týmových trofejí budí respekt. Jen zlato z MS mu chybí… Ale v pohledu redaktora Zdeňka Jandy z dílny iSport TV se tentokrát zaměříme především na jeho časy v NHL.

Dominátor do zámoří odcházel už jako trojnásobný držitel Zlaté hokejky i majitel čtyř medailí z mistrovství světa. Jenže za oceánem musel začínat nanovo. I dnes stále platí, že úspěchy hráčů, které dosáhli doma nebo v evropských ligách, v Severní Americe nikdo moc neřeší. Tam zkrátka znovu musíte ukázat, kdo jste a co umíte.

Haškovy začátky nebyly snadné. Podivný styl chytání, kterému rozhodně příliš nefandil jeho tehdejší kouč a pozdější generální manažer v Chicagu Mike Keenan. „Jenže Hašek si šel svou cestou, nenechal se zviklat. Moc nechytal, ale držel se své cesty a nakonec se z něj stal nejlepší brankář všech dob,“ podotýká Zdeněk Janda s dovětkem, že do Ameriky šel Hašek až ve svých 25 letech.

Zlatá éra přišla u Sabres. „Skoro zadarmo šel do Buffala. Generální manažer Chicaga přišel s tím, že ho nechtějí, že se na ledě plácá jako ryba ve vodě,“ vzpomíná Janda. „Přitom samotní hráči tvrdí, že kdyby Dominik Hašek dostal šance ve finále Stanley Cupu 1992, kdo ví, jestli by Penguins nad Blackhawks vyhráli. Jsou pamětníci, co tvrdí, že pro Pittsburgh bylo dobře, že Hašek zůstal náhradníkem.“

V Buffalu poznali, že Haška nemá cenu předělávat a naopak mu pomáhali v detailech: zapracovalo se na jeho bruslení i rozehrávce s pukem. Průměrný tým se následně dostal až do finále SC 1999, které ve prospěch Dallasu ovlivnil sporný gól Bretta Hulla.

Proč šel z Buffala do Detroitu

Jak to bylo, když vyhrával Vezina Trophy navzdory nadržování kanadským brankářům

Jaká byla jeho druhá éra u Red Wings

Co štace v Ottawě

Podívejte se na průřez Haškovou kariérou ve videu. Připomenout si můžete i nedávný exkluzivní rozhovor s Dominikem Haškem, v němž mimo jiné prozradil, že čeká narození dalšího potomka.