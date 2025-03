Kouč Stloukal z proslulé nahrávky dostal angažmá v Německu: Extraliga má ze mě strach

Před pěti roky svérázně fénoval dorostence z brněnské Techniky, uniklá nahrávka z kabiny rozburácela prostředí českého hokeje. Nenašel se nikdo, kdo by si specifický výboj Martina Stloukala neposlechl. Mládežnický kouč dostal za uši, tehdejší vedení svazu jej v podstatě vypnulo. Nyní na kauzu už jen vzpomíná, má jiné starosti. Příjemné. Dostal džob v druhé nejvyšší DEL, od půlky února cepuje hráče Freiburgu. A jde mu to od ruky, ve čtvrtek zahajuje čtvrtfinále play off proti Kasselu. Užijte si nový iSport naplno se zvýhodněnou cenou ročního iSport Premium>>>

V historickém čtvrtmilionovém městě v Bádensku-Württembersku se vytvořila silná česko-slovenská kumpanie s novým hlavním trenérem z Brna. Vtipné je, že dozvuk velkého případu slavného audia se dostal i sem, až do kanceláře klubového vedení. „Nějaká dobrá duše se samozřejmě postarala o to, aby to k nim došlo. Dokonce to přišlo přeložené do němčiny,“ líčí Martin Stloukal a v rozhovoru pro iSport Premium popisuje, jak na ni reagovali jeho noví nadřízení.

Za jakých okolností jste se dostal do Freiburgu?

„Někdy před měsícem a půl mě zkontaktoval manažer Peter Šalmík, zda bych mohl odejít z Brna a přijít do Freiburgu. Peter stál zároveň na střídačce, s mančaftem prohrával a už předtím tam měl dva trenéry. Nejdřív dva Fiňáky, pak mu tam přišel naturalizovaný Kanaďan Nemirovsky. Ale pořád se to nehnulo, tak si tam Peter stoupl na šest zápasů s vírou, že se propad zastaví. Snažil se do poslední chvíle to ukočírovat, ale nepovedlo se. A skončilo to tak, že jsem přišel já.“

Jakmile manažer zavolal, hned jste balil kufry?

„Původní domluva zněla tak, že zhruba před měsícem Peter ještě odkoučuje páteční zápas v Landshutu, v sobotu přijdu na trénink, v neděli se podívám na domácí zápas a převezmu to. Jenže ono by to nevycházelo bodově do předkola, situace se zhoršovala, takže v úterý večer jsme se dohodli, že okamžitě přijedu, ve čtvrtek povedu trénink a v pátek jedu na zápas. Začal jsem si doma hned pouštět videa, zápasy, abych si nakouskoval klipy a vytvořil si ucelenou představu. V podstatě jsem si udělal rovnou i sestavu na Landshut. Ve středu večer jsem přijel do Freiburgu, po cestě si dával dohromady, co s tím chci zhruba udělat. Ve čtvrtek byl první trénink, v pátek cesta do Landshutu a šlo se na první zápas.“

Dostali jste se na poslední chvíli do předkola a v něm vyřadili Weisswasser, jste ve čtvrtfinále. Takže spokojenost?

„To mužstvo je dobrý. Dobře poskládané, byť je to samozřejmě vždycky otázka peněz. Na tři vyrovnané lajny tady má rozpočet snad jen Kassel s Krefeldem, oba kluby jsou od ostatních odskočené. Hodně bohaté jsou i Drážďany. Východní Němci musí hráče přeplácet, aby k nim přišli. To samé Weisswasser nebo i Crimmitschau, které si také mohou dovolit dražší hráče.“

Co Freiburg?

„Máme dvě velmi dobré lajny, jen je škoda, že se nám zranil obránce z první čtverky a Schwenningen nám sebral dalšího, kterého sami nevyužívali a dali ho sem. Já ho dal trochu dohromady, začal jsem ho víc hrát, dával nám góly, tak si ho vzali zpátky. Teď bojujeme o to, aby nám ho vrátili, protože se nám v předkole zranil další bek Leitner s urvaným křížovým vazem. Jsme teď kratší na beku, ale snad to dáme do středy dohromady.“

Co po vás vedení klubu v konci sezony chce nebo vyžaduje?

„Úkol byl jasný, dostat se do předkola, aby se nespadlo do baráže. Tím pádem se dostavil klid a teď už bude všechno další nad plán. Na druhou stranu, vytvořili jsme si tlak sami na sebe, kluci zvedli hlavu, podařilo se nalít jim sebevědomí do hlav, borci jsou hladoví a chtějí jít dál. Udělali jsme si dobrou přípravu na Kassel a jdeme na něj se vztyčenou hlavou. Těší mě, že si to tu sedlo, navzájem se respektujeme. Můj díky patří hráčům, pracují výborně, naslouchají. Taky jsem jim poděkoval, že mi věří a že naskočili na cestu, že to společně vytáhneme nahoru.“

Sportovním manažerem týmu je Peter Šalmík, původem Slovák. Máte k sobě blízko?