Medveděv se na Haškovu adresu vyjádřil už dříve. V době, kdy Alexandr Ovečkin překonal střelecký rekord NHL, napsal na Telegramu: „Čekáme na sebevraždu šíleného Čecha Haška.“

A nyní si bývalý ruský prezident a nynější místopředseda ruské bezpečnostní rady znovu přisadil. „Doporučil bych mu, aby opatrněji přecházel silnici, nepil pivo na neprověřených místech a pravidelně navštěvoval psychiatra,“ řekl Medvěděv směrem k Haškovi podle svého asistenta Olega Osipova.

Osipovova slova citovala agentura TASS. „Dmitrij Anatoljevič se domnívá, že bývalý brankář Hašek trpí těžkou formou duševní choroby: rusofobií v podobě deliria z pronásledování,“ zmínil také Medveděvův asistent.

Hašek už od začátku války kritizuje ruské sportovce, především v NHL. Podle hrdiny z Nagana jde o chodící reklamy na ruskou válku na Ukrajině. „Jednoznačně mi tento člověk veřejně vyhrožuje vraždou,“ vyjádřil se Hašek v rozhovoru pro web iSport krátce po Ovečkinově překonání střeleckého rekordu.

Do celé situace se nyní zapojil i český ministr vnitra Vít Rakušan. „Hranice mezi Východem a Západem není čára na mapě. Je to spíš takový neviditelný kulturní poledník. Na západ od něj je nepředstavitelné, že by vládní představitel vyhrožoval občanům smrtí, na východ od něj je to běžné, jak znovu ukázal Dmitrij Medveděv svými výroky na adresu Dominika Haška,“ napsal v úterý večer na sociální síti X.

„Pan Medveděv evidentně zapomněl, že už nepatříme do ruské sféry vlivu. Na tyhle východní manýry nejsme zvyklí a zvykat si na ně nehodláme. Panu Haškovi poskytneme v případě potřeby nezbytnou ochranu,“ stojí dál v Rakušanově prohlášení.