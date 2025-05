Gudasův další hit, tentokrát knižní: tvrďák nabízí upřímnou zpověď. Knihu dnes křtí v Praze

Zpověď hokejového ranaře vstoupit přímo do šatny české reprezentace. Právě popis zákulisí národního týmu a loňského tažení za zlatými medailemi, kdy Gudas patřil mezi jeho největší hrdiny, obsáhne hned pět kapitol novinky z edice deníku Sport. Ta nicméně obsáhne celou jeho dosavadní dráhu i všechny životní peripetie.

„Myslím, že je to dobrá příležitost, jak ukázat hokejový svět nejen zvenčí, ale i z pohledu samotného hokejisty, jak vypadá jeho život. Co všechno obnáší a čím vším si musí projít, než to někam dotáhne a než dojde k úspěchu,“ řekl Gudas, jenž pokřtí svou knihu v pondělí 5. května od 17 hodin v Paláci knih Luxor na Václavském náměstí v Praze. „Když jsem byl mladý, hrozně rád jsem si četl třeba o Jardovi Jágrovi. Jak trénoval, dřel, jak dělal stovky dřepů a všechno ostatní. Pokud můžu já tímhle někomu pomoct a inspirovat pár mladých kluků, aby nic nevzdali a šli si za svým snem, budu to považovat za úspěšný záměr,“ dodal.

Gudas se v obsáhlé publikaci, na níž spolupracoval hokejový expert deníku Sport Pavel Bárta, vrací ke svým začátkům, kdy se z útočníka postupně proměnil v jednoho z nejobávanějších i nejuznávanějších zadáků. Provází na své cestě do NHL, poodkrývá tajemství úspěchů v bitkách, a zastavuje se u klíčových momentů kariéry. Kariéry hráče, který přesně ví, co je jeho úkolem a posláním. I díky tomu a pracovitosti, zarputilosti a oddanosti hokeji syn bývalého špičkového reprezentanta Lea Gudase sehrál přes 800 zápasů v nejlepší hokejové lize na světě a stal se kapitánem týmu Anaheim Ducks. Nechává ovšem rovněž nahlédnout do svého soukromí a ukazuje, že mimo led je úplně jiný, než napovídá jedna z jeho hokejových přezdívek: Řezník.

„Samozřejmě jsem se musel vrátit i k věcem, na které bych chtěl zapomenout. Anebo vlastně ani nechtěl, protože to nejde. Všichni prožíváme dobré i špatné chvíle. Ale i negativní okamžiky život provázejí, patří k němu, aby člověk naopak mohl najít to pozitivní a aby si toho dobrého víc vážil. Jedno jde s druhým,“ říká vyhlášený drsňák. „Přiznám se, že jsem váhal, jestli se takhle otevřít ještě před koncem kariéry. Ale kdyby ještě něco přišlo, třeba připravím doplněné vydání,“ pokračuje s úsměvem čtyřiatřicetiletý bek. „Můžu pak ještě něco dodat, což by mi ani nevadilo. Vyhrát něco dalšího by bylo hezké. Doufám, že to není moje poslední knížka, protože skončit ještě nehodlám.“

A to je dobře. Vždyť už příští rok se bude konat olympiáda, a tak může přibýt další atraktivní kapitola…

Přijďte dnes 5. května od 17 hodin na slavnostní uvedení a autogramiádu knihy v Paláci knih Luxor.