ZIMÁK s Prospalem: dojezd případu Kulich i starosti Čechů v AHL. Proč odmítl extraligu?

Před mistrovstvím světa jeden z trenérů Rochesteru Václav Prospal vzbudil rozruch názorem, že Jiřímu Kulichovi dá víc play off AHL než zápasy na šampionátu. V novém dílu Zimáku se s koučem Americans k případu vrátíme, dopodrobna rozebereme hru Jiřího Kulicha v Calder Cupu, plus přineseme hodně detailní výhled do útočníkovy budoucnosti, co přesně potřebuje zlepšit, v čem přidat. Tak, aby se nekonečně dlouho mizerné Buffalo zvedlo a postoupilo v příští sezoně do Stanley Cupu. „Ten tým nemá jádro," vadí Prospalovi, jenž komentuje i odchod Lukáše Rouska z Rochesteru do švédského HV71.