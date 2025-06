Velká pocta pro obra. Chára vstoupí do Síně slávy, dočká se i Thornton či Keith

Bývalý slovenský obránce Zdeno Chára vstoupí do hokejové Síně slávy. Spolu s ním byli vybráni další bek Duncan Keith a útočníci Joe Thornton a Alexandr Mogilnyj. NHL to uvedla na svém webu. Přijetí nových členů v Torontu je naplánované na 10. listopadu.

Nejvyšší hráč historie NHL Chára si vydobyl respekt nejen 206 centimetry výšky, ale také skvělými výkony, díky nimž se v nejlepší hokejové lize světa udržel takřka čtvrtstoletí. V září 2022 se rozloučil ve 45 letech a po 24 sezonách v NHL, díky symbolické jednodenní smlouvě mohl kariéru ukončit jako hráč Bostonu, s níž získal v roce 2011 Stanley Cup.

Trenčínský rodák v NHL odehrál 1680 zápasů základní části, dalších 200 startů si připsal v play off. V Bostonu strávil 14 sezon ze čtyřiadvaceti, které v zámořské lize hrál, a byl tam po celou dobu kapitánem týmu. V roce 2020 zamířil do Washingtonu a poslední sezonu odehrál za New York Islanders, kde v roce 1997 jeho kariéra v NHL také začala. Sedminásobný účastník Utkání hvězd a držitel Norris Trophy pro nejlepšího obránce z roku 2009 hrál také za Ottawu.

Jeho bilance v NHL se zastavila na 680 bodech za 209 gólů a 471 asistencí v základní části, ve vyřazovacích bojích přidal 70 bodů (18+52). Nepočítaje brankáře, nastoupili v historii NHL k zápasům jen tři starší hráči - Gordie Howe, Chris Chelios a Jaromír Jágr.

Chára je dvojnásobným vicemistrem světa z let 2000 a 2012. Slovensko reprezentoval na sedmi světových šampionátech, třech olympijských hrách a na Světovém poháru.

Chára, Keith a Thornton budou do Síně slávy v Torontu uvedeni hned první rok, kdy to pravidla umožňují. Kandidáti k tomu potřebují od osmnáctičlenné komise, která se výběrem zabývá, získat alespoň 75 procent hlasů.