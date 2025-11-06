Předplatné

ZIMÁK se Šlégrem: Jágr mi ještě dluží býka, prozrazuje. Co Hlinku podrazilo v Pittsburghu?

Video placeholder
ZIMÁK se Šlégrem: Jágr mi ještě dluží býka, prozrazuje. Proč to Hlinkovi nevyšlo v Pittsburghu? • Zdroj: iSport.tv
Jiří Šlégr (vlevo) a Jaromír Jágr ještě jako parťáci z juniorské reprezentace připravení na draft NHL
Jaromír Jágr s parťáky Jiřím Šlégrem (vlevo) a Martinem Strakou zavzpomínali na angažmá v Pittsburghu
Jiří Šlégr s Jaromírem Jágrem po vítězném finále MS 2005
Mladí reprezentanti ČSSR v roce 1990: zleva Jiří Šlégr, Robert Holík, Josef Beránek, Jaromír Jágr a Robert Reichel
Jaromír Jágr (vlevo) se spoluhráči z naganského výběru slaví gól ve Zlatém utkání
Jaromír Jágr s maminkou
Jaromír Jágr pokřtil svoji knihu
TV iSport, mir
Hokej
O velkou a exkluzivní biografii Jaromíra Jágra s názvem JÁ68 je podle předpokladů mezi fanoušky veliký zájem. Kdo by se chtěl o hokejovém velikánovi dozvědět ještě něco navíc, máme pro něj nový díl podcastu ZIMÁK. V něm se do vyprávění pustil Jiří Šlégr, jenž byl Jágrovi po boku řadu sezon v Pittsburghu a v národním týmu. 

V období, kdy český hokej lifroval do NHL mraky výborných hokejistů, a našinci vládli různým žebříčkům. Šlégr dává k dobru řadu poutavých zákulisních historek například, jak to měl Jágr složité s některými trenéry a oni s ním. Jak to chodilo v kabině Penguins, v níž vládla čeština. Dozvíte se, co podlomilo židli tehdejšímu trenérovi Ivanu Hlinkovi, proč dělal Šlégr Jágrovi prostředníka s jedním koučem, neboť na sebe narazila dvě velká ega.

Projdeme se i nevídaným českým krachem na Světovém poháru 1996, kde se však začala rodit nálada pro zlaté tažení v olympijském Naganu.

Proč byl na sebe Jágr naštvaný, ačkoli se mu na krku houpala zlatá medaile? A je toho mnohem víc. Na závěr vás Jiří Šlégr překvapí velmi zajímavou informací týkající se litvínovského hokeje.

Celou verzi Zimáku najdete na www.zimakpodcast.cz.

Podívejte se, jak se měnil Jaromír Jágr. Od kluka až po legendu • isport.tv

