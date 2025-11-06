ZIMÁK se Šlégrem: Jágr mi ještě dluží býka, prozrazuje. Co Hlinku podrazilo v Pittsburghu?
O velkou a exkluzivní biografii Jaromíra Jágra s názvem JÁ68 je podle předpokladů mezi fanoušky veliký zájem. Kdo by se chtěl o hokejovém velikánovi dozvědět ještě něco navíc, máme pro něj nový díl podcastu ZIMÁK. V něm se do vyprávění pustil Jiří Šlégr, jenž byl Jágrovi po boku řadu sezon v Pittsburghu a v národním týmu.
V období, kdy český hokej lifroval do NHL mraky výborných hokejistů, a našinci vládli různým žebříčkům. Šlégr dává k dobru řadu poutavých zákulisních historek například, jak to měl Jágr složité s některými trenéry a oni s ním. Jak to chodilo v kabině Penguins, v níž vládla čeština. Dozvíte se, co podlomilo židli tehdejšímu trenérovi Ivanu Hlinkovi, proč dělal Šlégr Jágrovi prostředníka s jedním koučem, neboť na sebe narazila dvě velká ega.
Jak to chodilo v kabině Penguins, v níž vládla čeština. Dozvíte se, co podlomilo židli tehdejšímu trenérovi Ivanu Hlinkovi, proč dělal Šlégr Jágrovi prostředníka s jedním koučem, neboť na sebe narazila dvě velká ega. Projdeme se i nevídaným českým krachem na Světovém poháru 1996, kde se však začala rodit nálada pro zlaté tažení v olympijském Naganu.
Proč byl na sebe Jágr naštvaný, ačkoli se mu na krku houpala zlatá medaile? A je toho mnohem víc. Na závěr vás Jiří Šlégr překvapí velmi zajímavou informací týkající se litvínovského hokeje.
Celou verzi Zimáku najdete na www.zimakpodcast.cz.