Nehoda na golfu ve Španělsku. Zemřel muž (†56), který chtěl v Olomouci postavit arénu
Ve věku 56 let ve středu navždy odešel miliardář Richard Morávek, podporovatel olomouckého sportu a muž, který chtěl ve stotisícové metropoli postavit multifunkční arénu. Ještě v minulé sezoně byla jeho společnost Redstone platinovým partnerem fotbalové Sigmy. Osudnou se mu stala letní nehoda na golfovém vozíku ve Španělsku.
Před třemi roky dal Richard Morávek médiím první velký rozhovor o svých plánech postavit novou halu, bylo to pro redakci iSportu v jeho luxusní kanceláři v centru Olomouce. Detailně popisoval představy, financování, důležitost pro celý hanácký sport.
Teď už je jisté, že pokud se aréna jednou postaví, úspěšný miliardář už u toho nebude. Osudnou se mu stala červencová dopravní nehoda na golfovém hřišti ve Španělsku, po převozu na Moravu byl dlouho v umělém spánku a ve středu navždy odešel.
Pomalinku se to sune, zaznělo o hale před týdnem
„Hala se hýbe furt dál, ale neřeknu vám, jakým směrem. Pomalinku se to sune k nějakému výsledku, ale nedovedu odpovědět k jakému výsledku. Pevně věřím, že to dopadne a hala bude,“ vyprávěl před týdnem Erik Fürst, majitel HC Olomouc, který před volbami nechtěl predikovat rezultát.
Bylo to na tiskové konferenci v restauraci, která patřila Morávkovi, stejně jako celé obchodní centrum.
Redakce vyjadřuje upřímnou soustrast rodině Richarda Morávka a všem jeho blízkým.