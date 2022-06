Dloubák: Šádek si možná Plzeň nechá. Bude zase útočit na titul?

V novém Dloubáku se podíváme i na celkovou budoucnost Plzně pod vedením Adolfa Šádka. Viktoria už za měsíc vstupuje do Ligy mistrů a pokud postoupí přes jednoho z dvojice HJK Helsinky či RFS Riga, bude mít jistou účast v základní skupině evropských pohárů. Majitel klubu ale míří ještě výš - a zásadní vliv to může mít i na to, jak to s klubem bude vypadat do dalších sezon. Hazarduje Šádek s klubem, anebo činí pochopitelné kroky? Může si ještě dokonce klub nechat, anebo má nachystaného kupce? A jaké ambice má Plzeň do nové sezony?