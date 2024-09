Uvnitř třinecké mašiny s koučem Motákem. Těžší soupeř? Sparta. Ale s pistolí u hlavy

Když přišel po Václavu Varaďovi a zlatém třineckém hattricku, málokdo věřil, že Zdeněk Moták přidá s Oceláři další dva tituly. Už ten první byl nečekaný - po sérii dvanácti zápasů s pouhými dvěma výhrami těsně před play off věřil Slezanům málokdo.

Ale zvládnout letos tři série na sedm zápasů a proti Spartě otočit z 0:3 na 4:3 v nejlepší české sérii všech dob? To vše jen svědčí o neuvěřitelné vnitřní síle Třince, kterou popisuje kouč mistrů v rozhovoru v novém Zimáku.

V čerstvém předsezonním díle se Zdeňkem Motákem se dostanete za oponu vítězné mašiny, která zase skolila ještě nadupanější soupeře. Co stojí za výjimečnou týmovou mentalitou a jak se trenérskému gentlemanovi pracuje s kabinou drsných šampionů? Jak se kabina chová během krizových momentů a jak ji koriguje kouč Moták?

“Mnohdy si chyby sami vyčtou, slyšíte různé věci o přestávce. Zajímavé je - a to je na tom skvělé, že jsou schopni se pohádat na tréninku. Když je nějaká hra, řekne se, že se hraje o něco. A jsou schopni se tam v uvozovkách servat. A pak to ještě má dohru v šatně, kdy se hádají, že ten to přihrál takhle, že ten si nějakým způsobem ulevil. To je taky důležitá věc,” vypichuje sílu trenér Třince.

Mezi Motákovy silné stránky patří i pro někoho možná nečekaná přímost. Ačkoliv je zdrženlivý a má nálepku slušňáka, není úslužný a nemaže hráčům med kolem pusy. Nepříjemnou pravdu jim říká sám, což ani podle Michala Mikesky není vždy zvykem.

Vidět to bylo i na příkladu Tomáše Kundrátka, kterého Moták během sezony posadil. “Normálně člověk řekne: ‘Kundrc, nejde ti to, nebudeš hrát.’ Samozřejmě zbraní je video. S tím už nelze polemizovat. Ale výsledek byl, že se prostě zlepšil,” líčí bolestivou konverzaci. Hvězdného obránce ale nezdar nakopl a kromě extraligového titulu triumfoval i na mistrovství světa.

Ve velkém, přes hodinu trvající interview, jsme se vrátili i právě k výjimečnému semifinále se Spartou. Pražany “o dvě desetiny procenta” považuje za těžšího soupeře v minulé sezoně, než jakým byly Pardubice. “Ale jen proto, že jste mi přiložil pistoli k hlavě,” usmívá se po přesně takto položené otázce. A vysvětluje, proč.

Vzpomíná i na zlomový pátý zápas, po kterém Libor Hudáček hecoval tribuny sparťanské tribuny. “Vzkazoval jim - ‘my prídeme’,” usmívá se Moták. Stejně tak byla památná (byť jak pro koho) bitka mezi Kundrátkem a Kemnpným. Trenér byl ale lakonický, když si měl vzpomenout, co se mu tehdy honilo hlavou. “Aby si nezlomil ruku,” utrousil Moták. “Ale překvapilo to i mě. To jsem nečekal.”

