Varaďa vrací Vítkovicím peníze, Olomouc do Jihlavy?

Česká extraliga je snad nejdramatičtější soutěží v hokejovém světě, pokud se bavíme o dění u dna tabulky. Tři poslední týmy Vítkovic, Kladna a Olomouce jsou srovnané na stejné bodové porci, třinecký šampion má jen o tři body víc. Infarktové dění do posledních detailů rozebírá nový Zimák z dílny iSport.cz a rovnou ve čtyřčlenném obsazení. S Miroslavem Horákem debatují Radek Duda, Zbyněk Irgl a Jaroslav Bednář. Téma je jasné: drama dole a vše, co s tím souvisí. Ale nejen extraligou je živ fanoušek, v prémiové části si protřídíme adepty na mistrovství světa z řad týmu, který o víkendu přivezl druhé místo ze Švédských her. Ale nejen z něj. Otázkou je, kolik hráčů z NHL, kteří loni vybojovali zlato na MS v Praze, se rozhodne absolvovat letošní obhajobu. A jasně, že se bude probírat i jméno skokana sezony Michala Kunce v souvislosti s NHL. Dojde i na kontroverzní téma (ne)účasti ruského týmu na 4 Nations Face-Off. A je toho mnohem, mnohem víc.