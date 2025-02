Speciál s šampiony Hrubcem a Tomáškem: NHL vypadá nadějně, zazní

David Tomášek je loňským mistrem světa z Prahy, teď v úterý toužil po tom získat další trofej: vítězství v Lize mistrů. Jenže to by nesměl narazit na Šimona Hrubce. Král brankářů švýcarské ligy zase zavřel vrata a i z této sezony odejde s triumfem… Mistr extraligy, ruské KHL a švýcarské NL společně s lídrem bodování švédské SHL úterní řežbu exkluzivně dohráli společně v podcastu Zimák. A nenechte se mýlit, kolikrát kritizovaná Champions League zanechala v obou táborech stopy. „Je to tady velký, lidi v Curychu jsou strašně rádi, že jsme to dokázali,“ netají Hrubec, zatímco Tomášek upřímně polykal těžké zklamání z těsné porážky jeho Färjestadu. „Rád tě vidím…“ rozesmál přítomné v podcastu, kde nemohli chybět Radek Duda se Zbyňkem Irglem. Během bezmála dvouhodinové debaty se probíralo snad vše, co si dovedete představit. Samozřejmě musela padnout i otázka na reprezentaci, která je pro Šimona Hrubce už dva roky zapovězená. David Tomášek zase odtajňuje své ambice vůči NHL. „Je to můj cíl. Šance jsou asi největší, co kdy byly,“ přiznává útočník, jenž druhou sezonu po sobě udivuje produktivitou v soutěži, která byla a pořád je považovaná za druhou nejnáročnější soutěží na světě po NHL. Šampion ze zlaté Prahy rozebírá svou hokejovou cestu, která začala odchodem ve 14 letech do zámoří, do důležitých detailů rozpitvává švédský klubový i reprezentační hokej, otevřeně vypráví o nátuře tamních hráčů a trenérů, kterou by občas i poupravil. Protože leckdy není až tak vítězná. Na Šimonu Hrubcovi zase poznáte, jak moc si velkých úspěchů ve Švýcarsku užívá a zároveň cení. Stal se jednou z celebrit prestižní soutěže, hodně zajímavě vypráví o spolupráci s klubovým trenérem brankářů. O tom, jaké detaily mu neuvěřitelně pomáhají. Taky otevřeně vypráví o pohodové švýcarské nátuře, díky níž se místní hvězdy moc nehrnou do NHL. Zkrátka, nepotřebují to… Dojde i na jméno jednoho známého českého kustoda, který dostal atraktivní nabídku od Curychu. O koho jde? David Tomášek přidá i zajímavý pohled na to, proč nabušení Švédové loni v Praze s českými hráči prohráli semifinále MS. Plus nesmí chybět názory obou hostů na dění ve Spartě a v Třinci, kde oba dřív působili. Celý díl najdete na adrese zimakpodcast.cz